Saca Camila Fernández álbum en honor a Chente, su abuelo

CDMX.- Los recuerdos que Camila Fernández tiene acerca de cuando le contó a su abuelo, Vicente Fernández, que cantaría con mariachi, de cerrar el Corona Capital Guadalajara y de grabar el video de su sencillo "Volver", que estrena este miércoles, tienen algo en común: la hicieron llorar mucho.

La cantautora, de 24 años, hija de Alejandro Fernández, ha pasado estos meses de su vida artística con una sensibilidad mayor por la muerte de su "tata", como llamaba al "Charro de Huentitán".

Si bien la pérdida le causó tanta tristeza que al principio no quería trabajar en nada, también ha sentido que el intérprete de "Un Millón de Primaveras" la acompaña y la ha empujado en el proceso para lanzar, también hoy, su álbum Vulnerable.

"Quise poner este granito de mí, mi infancia, mi familia, mis raíces, de mi México, de donde vengo, de Guadalajara, del mariachi, de cómo me gusta el mariachi y cómo me gustan sus arreglos. Hice un mix urbano con mariachi, le puse mariachi a una de country, a una cumbia y a una electrónica.

"Las escucharon mi abuelo y mi papá y les encantaron. Hay varias canciones inspiradas en las letras de mi papá y de mi abuelo. Tuve la oportunidad de mostrar que no estoy peleada con el ranchero, que, de hecho, lo amo muchísimo y le tengo mucho cariño", compartió Camila Fernández, en entrevista.

Al material lo acompaña el sencillo "Volver", composición original inspirada en "Volver, Volver", de su abuelo. Ella la escribió durante el aislamiento por la pandemia para su ahora esposo, pero cobró significado por la añoranza por su abuelo, figura que incluyeron en el videoclip.

'Chente', su más grande fan

Cuenta Camila Fernández que a Vicente Fernández le gustaba la forma en que ella experimenta con el ranchero, pero aun así él pedía que le dejara grabarle un disco completamente tradicional.

Para darle gusto, la intérprete de "Mío" compuso varias canciones con esos arreglos. Al morir su "tata", pensó en que quedaría guardado como algo íntimo, hasta que los organizadores del festival Corona Capital Guadalajara le propusieron encargarse de cerrar con mariachi.

"Fue como si me lo hubiera mandado mi abuelo, me sentí muy cobijada por él, y más porque (el evento) fue en su casa. Estaba mi (abuela) Cuquis ahí, me dio la bendición y decidí dar mi 100 de 100 incluso si sólo me veían tres gentes. Y se empezó a llenar, llenar y llenar. La reacción fue algo increíble.

"Yo quería hacer algo mío, me habían enseñado que tenía que ser original, buscar mi sonido y mi esencia. Cuando le dije eso a mi papá, me dijo: '¡Eso ya lo tenías!'. A raíz de eso, (del Corona Capital) me pidieron grabar un disco ranchero y les sorprendió que ya tenía las canciones", compartió sobre el siguiente material, que prevé publicar en la primavera de 2023.

Tanto sus composiciones rancheras como su álbum Vulnerable tienen letras para conectar con los jóvenes, pues Camila Fernández quiere que las nuevas generaciones no se desconecten de los sonidos del País.

"Veo a mi hija y digo: 'Tan padre que era que todos cantábamos el mariachi y yo me sabía todas las letras'. Quiero que mi hija también tenga esto que compartimos todos, este sentimiento. Qué chingón es cantar las canciones mexicanas, que nos describen, nos conectan, nos abrazamos, es casa", dijo Camila Fernández.

De su repertorio ranchero dará muestras en eventos enfocados en el mariachi, como el showcase que dará en Perisur este jueves, a las 17:00 horas.