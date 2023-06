Saca Marvel su lado oscuro con la serie 'Invasión Secreta'

CDMX.- Para Emilia Clarke, estrella de la multipremiada serie Game Of Thrones, Invasión Secreta, serie que estrena este miércoles en Disney+, sería una secuela de Capitana Marvel.

Pero, en realidad, en entrevista con Gente, asume que por la construcción narrativa de sus seis episodios, será para el espectador un thriller que da la sensación de que ninguno de los personajes es como dice ser.

"Definitivamente estoy lista y emocionada de ser parte de Marvel. Siento que no hay tiempo suficiente para recibir el amor. Recibo muchos mensajes de mis fans, los que eran seguidores de Game Of Thrones y los que quieren verme en este proyecto (Invasión Secreta)", expresa Clarke en videocharla.

La miniserie unifica varios detalles de las fases tres (formada por 11 películas, de Capitán América Civil War (2016) a Spider-Man: Lejos de Casa (2019), abarcando Infinity War y Endgame) y cinco (iniciada por Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Guardianes de la Galaxia Vol.3 y 10 títulos más entre series y películas que se estrenarán en lo que resta del año y durante 2024) del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Como Clarke, Ben Mendelsohn destaca que Invasión Secreta es una aventura de espías en la que se le dice adiós al optimismo de Marvel para indagar sus rincones más oscuros.

Después de regresar del espacio, Nick Fury (Samuel L. Jackson) se enfrentará con su equipo, mientras sus capacidades están mermadas, a un ataque alienígena en pleno engaño, el cual podría ocasionar un conflicto bélico devastador.

"Nick Fury es lo más importante, porque esta serie le dará la identidad y el carácter al personaje, habrá retos, preguntas, demandas y se confrontará a oportunidades que no tuvo.

"Siento que es una buena estrategia en estos días. Una de las cosas fantásticas de la evolución de Marvel es mantener los ojos sobre los personajes que están en la cima, desafiando a morir, porque pueden y quieren hacerlo", aseguró Mendelsohn también en entrevista virtual.

El actor retoma su personaje de Capitana Marvel, Talos, un skrull, una raza alienígena del planeta Skrullos capaz de cambiar su forma y apariencia haciéndose pasar por otras personas.

"En esta serie, particularmente, tenemos que decir que Talos tiene una apariencia física en escenarios muy diferentes. La naturaleza es el lado oscuro de los personajes. Con los Skrull sacamos el lado más oscuro de las personas como nadie lo ha conocido", adelantó Mendelsohn.

Clarke encarna a G'iah, hija de Talos, quien es rescatada por la Capitana Marvel de un laboratorio en el que estuvo confinada.

"Combinar las tensiones emocionales, políticas y culturales es parte de la búsqueda. No puedes separar estas cosas, porque debes estar cercano a lo emocional para poder manejar las alianzas y reacciones políticas y culturales.

"El mensaje es sobre cómo luchas con tus emociones ante ciertas situaciones dependiendo del temperamento que tengas", apuntó Clarke.

Dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim, esta producción abundará en el tema de la traición, que sucede cuando la familia se divide por las ideas políticas. Para resolver la crisis skrull se necesitan analizar todos los matices y regresar a los orígenes.

"La lealtad es un problema. No puedes confiar en nadie. La lealtad lo es todo, pero si no puedes confiar en nadie sabes que no hay lealtad para vivir", reflexionó Mendelsohn.

Las secuencias de violencia ocasionada por la invasión skrull dan a la miniserie una atmósfera tensa, que de acuerdo con sus protagonistas, sorprenderá a los fans del MCU.