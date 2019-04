Sacará las garras

Ciudad de México.- Una mujer con visión, empoderada y sin miedo es lo que podría definir a Leonora Navarro, personaje que será interpretado por Paulette Hernández en el remake del melodrama Cuna de Lobos.

La telenovela que causó furor en 1986 regresará a la pantalla bajo la producción de Giselle González, quien realizará algunos cambios importantes en la historia y le dará un giro contemporáneo a la trama.

"Mi personaje es una mujer con muchas ganas de vivir. Es una fotoperiodista que busca su lugar y que la acepten en su trabajo, sin tener diferencia de género.

"Es alguien que cree mucho en las personas y gracias a eso, transitará por lugares no tan agradables", afirmó Hernández, protagonista de esta nueva versión.

La actriz, quien ha participado en proyectos como A Ti Te Quería Encontrar (2018) y Forward (2016) aseguró que sólo extraerá la esencia del personaje original, interpretado en su momento por Diana Bracho.

"Vi el primer capítulo de la telenovela original, pero después no quise ver más porque sólo usaremos el 'esqueleto' de Cuna de Lobos. Este proyecto es una adaptación.

"Realmente quise empezar a crear mi personaje con base en los textos que hay ahorita, en los directores y en crear algo nuevo, porque no es imitar: es una versión actualizada", puntualizó en entrevista.

Leonora será la nuera de la antagonista Catalina Creel (Paz Vega), quien la hará sufrir constantemente.

En la trama de los 80, Alejandro (Alejandro Camacho) estaba casado con Vilma (Rebecca Jones), pero al no poder tener un hijo, éste recurre a Leonora (Diana Bracho) para embarazarla y quitarle al bebé.

En la nueva versión, el protagonista (Diego Amozurrutia) tendrá dos parejas: Leonora y Miguel (José Pablo Minor), lo que desatará un caos familiar.

"El reto de esta nueva producción es construir personajes humanos, alejados de quienes son buenos y malos", aseguró Hernández.

La actriz desea que su personaje sea bien recibido y aporte algo a la sociedad mexicana.

"Creo que es un rol importante en este momento de la vida. Leonora puede influir en algo para cambiar la mentalidad de nuestro País y en todo el mundo sobre el rol de la mujer", sostuvo.

Leonardo Daniel, Gonzalo García Vivanco y Azela Robinson completan el elenco de Cuna de Lobos, que estrenará en agosto por Las Estrellas.