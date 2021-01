Sale Vicente Fernández Jr. en defensa de su papá

Reforma

Ciudad de México.- Un video de 2017, en el que se ve a Vicente Fernández tocar con su mano el pecho de una fan mientras la abraza, cobró viralidad recientemente y llenó al cantante de críticas.

El hijo del "Charro de Huentitán", Vicente Fernández Jr., lamentó que no se hable de muchas cosas positivas que tiene y hace su padre.

"Mira, deberían de hacer comentarios de tanta gente que ayuda mi padre", expresó Vicente Jr., vía telefónica al ser cuestionado por la controversia.

"Mi padre y mi madre no han desamparado a los empleados que tienen, a la gente que está en su entorno y que, aunque mi padre está retirado, es de muy buen corazón".

De 80 años, Vicente es uno de los artistas más queridos del pueblo mexicano, con más de cinco décadas de trayectoria.

"Nunca nos ha gustado anunciar lo que hacen y lo que no hacen. Nunca nos ha gustado presumir o hacer mención de las obras buenas, pero yo considero que eso es lo que debe hacer el ser humano, propiciar y motivar con obras buenas, no con memes o malos entendidos", defendió.

Vicente Jr. dejó claro que no es él quien debe responder al respecto del polémico video.

"Yo no te puedo opinar de algo en lo que yo no estuve, en todo caso se lo tendrían qué preguntar a mi papá, porque tampoco soy vocero de la familia", aseguró.

Ayer, a través de un programa nacional de espectáculos, se dio a conocer la versión de los hecos por parte de la joven protagonista del clip.

"Me sentí súper violentada y enojada con el señor. Todos lo están defendiendo", indicó.

"No me importa que sea Vicente Fernández. Él no debió haber tocado mi cuerpo sin permiso".