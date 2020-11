Salen más víctimas de abusador de Ratajkowski

Reforma

Ciudad de México.- En septiembre, la modelo y actriz Emily Ratajkowski publicó un ensayo describiendo, entre otras injuriosas experiencias, haber sido atacada sexualmente, en 2012, por un fotógrafo llamado Jonathan Leder cuando ella tenía 20 años.

En el texto, nombrado "The Cut", Ratajkowski denunció que Leder exhibió en galerías y replicó, sin su permiso, fotografías de una sesión en las que ella había posado desnuda y semidesnuda.

Como respuesta, Jonathan calificó las acusaciones de la modelo de "falsas y lascivas", y a su ensayo "vulgar y sin fundamento".

Tras denunciarlo por publicar libros con sus imágenes desnuda, el fotógrafo proporcionó a The New York Times una copia de un contrato, firmado por el agente de Ratajwoski. El acuerdo permitía que las las fotos fueran usadas en "un próximo libro de Polaroids".

Pero de acuerdo con la modelo, su agente negó haber firmado dicho pacto; además, agregó que su abogado sugirió que la rúbrica era falsa.

En su casa en Brooklyn, Nueva York, Kathleen Sorbara lee el ensayo de Emily con incomodidad. Leder la fotografió dos veces en 2013; no la agredió, pero difundió imágenes de ella, también contra su voluntad.

Sorbara, ahora de 25 y dedicada al comercio de ropa vintage, se preguntó si esas imágenes aún estaban circulando. Buscó en Instagram con el nombre de Leder como hashtag. No tuvo que esperar mucho: en agosto, una compañía japonesa comenzó a vender playeras con provocadoras fotos impresas, incluida una de ella a los 18 años, usando lencería. Se sintió como una violación, aseguró.

No había firmado una autorización, lo que no es estándar en cualquier tipo de sesión. A menudo los agentes se encargan del papeleo, lo que significa que las modelos no siempre están al tanto de los contratos.

Aun así, de acuerdo con dos colegas de la industria de Leder, la mayoría de los fotógrafos no suelen ignorar los deseos de las modelos o de sus agencias en este contexto, ya sea por respeto mutuo o un mero deseo de mantener relaciones comerciales.

Desde la publicación del ensayo de Ratajkowski (en el que describió que Leder la penetró con los dedos después de la sesión, mientras ella estaba borracha con vino que él le dio), más mujeres han emergido con historias sobre él, que van desde la incomodidad por el uso de imágenes a acusaciones de abuso.

Se trató de contactar a Leder para este artículo, pero él no respondió.

No es el primer fotógrafo acusado de explorar cuerpos jóvenes. Terry Richardson, Bruce Weber, Mario Testino y Patrick Demarchelier también han sido señalados por mal comportamiento.

Ninguno de los anteriores ha sido imputado con un crimen y todos han negado los reclamos; sólo uno, Weber, enfrenta demandas.

"Estas son el tipo de historias que escuchamos día a día", dijo Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, organización sin fines de lucro.

Leder se hizo un nombre como fotógrafo con Jacques, una revista que él y Daniele Hettara, entonces su esposa y ex modelo, comenzaron a publicar en 2009. Ella era la editora y él el director creativo.

La edición, inspirada en números de Playboy, fue bien recibida. Él pronto fue llamado para rodar videos de marcas como Adidas y Louis Vuitton.

En octubre de 2011, después de dos años de matrimonio y un par de niños, Hettara dijo que confrontó a su esposo respecto a Nola Palmer, la actriz principal de una cinta que dirigía.

Durante la discusión, según un reporte policiaco, Leder la ahorcó cuando ella sostenía a su hija pequeña.

"Estaba nerviosa y no pude llamar al 911", dijo en una entrevista.

Acudió a la policía cinco días después, tras hablar con amigos, familia y tratar intermitentemente de reconciliarse con Leder. Le proporcionaron una orden de protección.

Jonathan fue arrestado en enero de 2012, acusado de obstrucción de las vías respiratorias y la circulación sanguínea y poner en peligro el bienestar de su familia, pero fue absuelto en un juicio.

Por años, Hettara narró su historia a socios comerciales, esperando que dejaran de trabajar con él.

"A mucha gente no le importó, porque, como se puede ver, las agencias de modelos le envían a sus chicas. Inmediatamente me pintaron como la esposa celosa".

En una edición de 2014 de Jacques, con la temática de la traición, Hettara se identificó como una superviviente de violencia doméstica.

Ella y Palmer, quien se había separado de Leder, hicieron juntas una sesión de fotos e intercambiaron emocionales cartas públicas.

"Por un año, me sentí loca", escribió Hettara. "En parte por su abuso. Él te hace sentir y creerte loca".

La semana después de que el ensayo de Ratajkowski fue publicado, Palmer escribió en Instagram que Leder era "su abusador", también.

Él, dijo ella, monitoreaba su peso y controlaba desde su estilo de cabello hasta cómo se vestía.

Le decía que no podía trabajar con nadie más, y que su cuerpo sólo podía ser respetado o apreciado si estaba desnudo.

Desde entonces, ella se cambió el nombre para romper con la persona a quien él había controlado.