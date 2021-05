Salma Hayek pudo morir a causa de la Covid-19

La actriz Salma Hayek reveló que hace meses dio positivo a Covid-19, y que su batalla contra la enfermedad la dejó tan mal que pensó que no sobreviviría.

A través de una entrevista para Variety, la estrella de Frida compartió que durante todo el año pasado estuvo en recuperación, tras haberse contagiado de la Covid-19 muy al inicio de la pandemia.

Comentó que había decidido mantener su batalla contra el virus en secreto hasta ahora, ya que no quería preocupar a sus fanáticos; únicamente personas cercanas a ella sabían de su condición.

Hayek contó que su estatus físico empeoró hasta el punto de necesitar un tanque de oxígeno, y que pasó siete semanas aislada en una habitación de su hogar.

"Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Yo le dije: 'No, gracias. Preferiría morir en mi casa'", expresó.

Aunque la celebridad mantuvo en reserva si situación sanitaria, en noviembre compartió en Instagram un montaje de las muchas veces en que se había realizado la prueba de Covid-19, en las que se le veía estremecerse cada vez que le metían un hisopo a la nariz.

Tras su recuperación, Hayek volvió al trabajo y a sus compromisos público, aunque indicó que todavía no ha recuperado la energía que alguna vez tuvo; no obstante, se dijo feliz por haber podido volver con rapidez a las filmaciones del largometraje House of Gucci.

"Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo (actuar). Hacía comenzado a hacer Zooms en cierto momento, pero no podía hacer tantos porque me cansaba mucho", comentó respecto al largometraje, protagonizado por Adam Driver y Lady Gaga.

Ahora, la también productora se está preparando para el lanzamiento el próximo junio de Duro de Cuidar 2, secuela del filme de acción lanzado en 2017, la cual estrenó su primer trailer en abril, en el que reveló que su trama ocurrirá cuatro años después de la primera cinta, estelarizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

Entre los trabajos recientes de Hayek también se encuentra The Eternals, cinta de Disney y Marvel Studios que realizó junto a los actores Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, entre otros, el cual fue dirigido por la ganadora del Óscar Chloé Zhao; se espera su estreno para noviembre de este año.