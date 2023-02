Salma Hayek sufre accidente al grabar película, y casi se mata

La actriz mexicana Salma Hayek, de 56 años, tuvo un accidente que puso resultar mortal, durante la grabación de una de las escenas de la película 'Magic Mike’s Last Dance', así lo dio a conocer en el programa de Jimmy Kimmel Live!

Hayek reveló que en un ensayo para la escena del candente baile junto a Channing Tatum, ella tenía que estar de cabeza mientras él la sostenía, pero perdió el sentido de la orientación y su ropa le hizo una mala jugada.

"Hay una parte que no está (en la película) donde estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en algún lugar. Pero cuando estás de cabeza, pierdes el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer, así que en el ensayo, estaba como con la cabeza hacia abajo. Casi me pego en la cabeza”, relató.

Por si fuera poco, contó que para evitar que recibiera un mal golpe, Channing intentó ayudarla jalándola de sus pantalones, lo que le causó mayor ansiedad, pues estós por poco se desprenden y ella no recordaba si traía algo debajo de ellos.

“Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice 'Levanta las manos' y yo dije 'No, no, no, no'”, agregó.

De acuerdo con Hayek, su confusión y el hecho de que su compañero la tomara de las piernas pudo ocasionar un accidente realmente grave, por suerte los miembros de la producción corrieron a ayudarla y le evitaron un fuerte golpe en la cabeza que pudo traer consecuencias serias.

"Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo '¿Qué te pasa?'. Dije '¿Qué me pasa? Casi me matas'".