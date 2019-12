Salma Hayek trató de ponerse rellenos en los labios por primera vez y se llevó una sorpresa

A los 53 años, Salma Hayek puede presumir de conservar una figura envidiable y también de nunca haberse sometido al uso de botox o rellenos para conservar la apariencia de su rostro.

En varias ocasiones la estrella mexicana ha declarado que no le atrae mucho la idea de las cirugías plásticas o alguna intervención extrema, pero para su nueva película Like a Boss, decidió cambiar de idea con el objetivo de lograr una mejor interpretación.

Salma interpretó en la producción a Claire Luna, una magnate del mundo de los cosméticos y para el papel, la actriz se transformó en una mujer de cabello rojizo y lentes de contacto grises.

Hayek destacó que Claire es una mujer de negocios ambiciosa y se divirtió mucho trabajando con los escritores para crear un "personaje loco".

Así luce en su nueva película (IG: salmahayek)

Para darle mayor veracidad a su interpretación, Salma pensó que sería bueno probar por primera vez las inyecciones faciales de rellenos, pues el botox le pareció demasiado extremo.

“Al principio quería hacerme botox e inyectarme los labios, lo cual nunca he hecho”, explicó a la revista In Style.

Recordó que su amigo (el dermatólogo) Maurice Dray le advirtió sobre las consecuencias del procedimiento una vez que Salma optó por los rellenos. “No sé si vas a estar feliz porque va a doler mucho”, le dijo el doctor.

Salma le respondió que lo intentaría, pero cuando se sometió al procedimiento el resultado la sorprendió precisamente por el dolor. “Puso la primera aguja en mi boca y de inmediato dije ‘no, olvídalo’”.

Salma apuesta por la belleza natural (AFP)

Entonces Salma se puso a pensar qué podría hacer para que su personaje pareciera haberse sometido a inyecciones en los labios y la respuesta fue ponerse dientes falsos.

Como parte de la entrevista con In Style, Salma volvió a hablar de la importancia que tiene para ella la belleza natural y los consejos de su madre.

“Mi mamá siempre me ha demostrado la importancia de envejecer con gracia. Nunca la vi a ella o a mi abuela con miedo por envejecer, así que yo tampoco tengo ese miedo”.





La belleza de Salma

No ex extraordinario que la actriz mexicana se muestra al natural y sin temor al paso del tiempo. En algunas ocasiones ha compartido en su cuenta de Instagram fotografías donde aparece con maquillaje o luciendo sus canas, como ocurrió el pasado febrero.

Nació en 1966 (IG: salmahayek)

En otra ocasión, también para In Style, habló del paso del tiempo y explicó: “La verdad es que estoy entrando ya en una nueva década y la seguridad que solía tener en mi aspecto pues ya no es la misma. En mi caso, creo que depende de cómo vaya el día, aunque me imagino que eso le ocurre a todo el mundo. A veces me miro en el espejo y me digo a mí misma: ‘Así soy y me encanta’. Pero en ocasiones hago lo mismo y pienso: ‘Esta no puedo ser yo, no me reconozco’. Con la edad van apareciendo esos altibajos”.

Sobre su rutina de belleza, la mexicana ha declarado:

“Mi madre y mi abuela siempre me decían: ‘¡Tienes que lavarte la cara antes de dormir! Cada noche, no importa lo cansada que estés, incluso si estás arrastrándote por el suelo’. Pero nunca me lavo la cara por las mañanas. La piel regenera todas las cosas que pierde durante el día mientras dormimos. Recupera el pH, la hidratación y el colágeno. Todo eso vuelve a tu piel de noche. Pero luego vas y te lavas la cara. ¿Por qué hacer algo así?”.

La imagen de Salma para hablar de sus 53 años

A principios de septiembre, Salma cumplió 53 años y para celebrar compartió con sus seguidores en Instagram una imagen la que lució su figura en traje de baño, que fue celebrada por famosos como Lenny Kravitz y Pierce Brosnan.





