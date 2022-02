Salta a la cancha

/ La serie sigue la vida profesional y privada de los miembros del equipo de los LA Lakers desde 1980 y durante sus años de gloria. El avance aporta imágenes interesantes sobre toda la parte deportiva, sus personajes, pero también sobre la construcción de ese poderío que alcanzó el equipo en toda la NBA. Además se ve un gran trabajo de vestuario y del estilo de la imagen. La mala: no hay fecha confirmada de estreno

La nueva serie HBO, "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" se estrenará en marzo de 2022 y presentará la historia de la vida profesional y personal de los Lakers de Los Ángeles de los años 80.

En diez capítulos que estarán disponibles en HBO Max, revelará todos los detalles jamás contados de la vida profesional y personal de los Lakers de aquella época, con un foco dramático.

Está basada en el libro de Jeff Pearlman "Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de los Lakers de Los Ángeles de los años 80'.

“Hay dos cosas en este mundo que me hacen creer en Dios: el sexo y el basketball”, dice el dueño del equipo Jerry Buss (John C. Reilly), quien será uno de los protagonistas de la serie. Desde la firma de Earvin “Magic” Johnson (Quincy Isaiah), hasta momentos deportivos claves, pasando por lujos y enredos mediáticos, la ficción buscará contar todo el fenómeno de los Lakers.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty se trata de una de las épocas más importantes dentro de la historia contemporánea de la NBA. Un momento que marcó un antes y un después en varios aspectos del juego, tanto dentro de la pista como fuera de ella. ¿Cuál es la diferencia, más allá de la época, entre una y otra producción? La serie sobre los Lakers será un drama basado en hechos reales, antes que un contenido documental.

Hacen equipo con HBO

La serie producida por HBO cuenta con el guion de Max Borenstein y la dirección de Adam McKay, quien en el 2015 ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por su trabajo en The Big Short. Además de esto, su trayectoria está llena de producciones bien recibidas. Se trata de una historia destinada a explorar los años más importantes de la historia contemporánea de Los Angeles Lakers porque redefinieron el perfil deportivo y comercial del equipo, así como también influyeron en el crecimiento de la NBA durante los años 80.

La magia de Johnson

Quincy Isaih, será quien interprete a Earvin "Magic" Johnson. "Magic" es uno de los jugadores más icónicos en la historia del juego. A propósito del desarrollo de esta serie dramática, el jugador dijo a ET Canada: “No estoy deseando que llegue. Voy a dejarlo así”. Mientras llega Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, sobre el jugador también se prepara otro contenido. Apple TV+ está desarrollando una serie documental sobre su vida.

Toma nota

Diez episodios

Domingo 6 de marzo

A las 9 de la noche

HBO y HBO Max

Seguida de episodios adicionales los domingos siguientes a la misma hora

Elenco

Jason Clarke

Gaby Hoffmann

DeVaughn Dixon

Sally Field

Adrien Brody

Jason Segel

Quincy Isaiah