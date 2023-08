Salvaguarda la memoria histórica

Hace más de treinta años, Mario Corona Payán comenzó su camino en el séptimo arte para contar sus historias de manera independiente. Su proyecto llamado ‘Mujeres del MAR’ ganó el ‘Premio del Público’ en la categoría Hecho en México del Festival Docsoaxaca 2023.

El evento se llevó a cabo del 28 de julio al 5 de agosto de 2023 con el respaldo del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine), presentando la primera edición de Docsoaxaca, la cual exhibió lo mejor de la cinematografía del mundo, de México y de Oaxaca. El cineasta chihuahuense Mario Corona Payán en entrevista para El Diario compartió cómo fue que nació su inquietud por crear documentales y todo sobre su proyecto ‘Mujeres del MAR’.

SUS INICIOS

Fue en el año 2018, que Mario comenzó a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión o EICTV es un instituto de medios audiovisuales situado en San Antonio de Los Baños, Cuba.

“En esa escuela fue donde me di cuenta de lo importante que es hacer cine formal y funcional. Comencé hacer documentales y regresé de Cuba y luego me fui a estudiar a Chile, allá fue donde realice el documental que se llama ‘Norteños del sur’ sobre la música mexicana en Chile”, dijo.

A través de su trabajo, surge una memoria histórica

No obstante, Mario estudió a fondo cuarenta documentales chilenos, entre los cuales se encuentra el trabajo del director de cine Patricio Guzmán y comenzó a seguir el trabajo del afamado cineasta, quien menciona que todas las sociedades deben una memoria histórica y que se debe guardar y conservar.

“Me cayó el veinte como se dice y empecé a entrevistar a guerrilleros de los años 70 de Chihuahua. Hice el documental llamado ‘La otra revolución’ que trata del proceso revolucionario en el estado grande de los años 65 al 79, con estas historias y me convenzo de que tengo que rescatar testimonios, ya son personas mayores”.

“Y al conocer a la gente del MAR, me percaté de que siete mujeres mexicanas fueron a Corea del Norte para prepararse militarmente para hacer la revolución en México en los años 70, de esas siete mujeres dos son chihuahuenses, Herminia Gómez y Elda Chávez. Las contacté y las convencí de que me compartieran su testimonio, y fue como nació el documental ‘Mujeres del MAR’, es sobre la historia de cinco mujeres que fueron a Corea, porque las otras dos mujeres ya fallecieron. El documental se estrenó en los Pinos el año pasado y después hubo un festival y proyectamos en la Cineteca de la Ciudad de México en el mes de octubre del año pasado”

“Me invitaron a los Festivales de Cine de Docs Guadalajara, Docs Puebla y Docs Oaxaca, fui a Oaxaca y gané el Premio del Público. Fueron tres premios los que se otorgaron, el internacional que lo ganó el cineasta Patricio Guzmán

Lozanes de quien aprendí mucho, es un director de cine chileno, creador de más de una veintena de películas, en su mayoría documentales y eso me dio mucho gusto y orgullo, yo gané el Premio Nacional”, indicó.

El proyecto ‘Mujeres del MAR’, le llevó tres años terminarlo, ya que tuvo que viajar a Michoacán, Gómez Palacio, Durango y a la Ciudad de México para poder hacer las entrevistas de cada una de las protagonistas, porque solo una de ellas vive en esta ciudad.

Mario destacó que lo importante de este documental es que ellas 50 años después sigan vivas y activas en su propuesta ideológica con una energía increíble. Un documental que muestra cómo las mujeres han luchado por un ideal y ahora cincuenta años después están viendo los frutos de su lucha. Corona Payán explicó que, debido a las proyecciones de Docsmx, su trabajo se ha podido ver en más de cien ciudades y lo invitaron a proyectarlo en Barcelona el próximo mes de septiembre.

“En mi trabajo, siempre he procurado dignificar a la mujer y su lucha cotidiana de las mujeres, lo cual me aporta mucho este proyecto, y por supuesto, el ser reconocido en otros lugares es algo muy gratificante. En realidad, lo que más me alegra es haber coincidido en este festival con el trabajo de Patricio Guzmán, quien fue de quien me influyó en generar este tipo de documentales históricos en los que salvaguardado la memoria histórica”, aseveró.

Mario Corona Payán es originario de Chihuahua y compartió que su forma de trabajar es muy artesanal. Tiene más de treinta años trabajando en los medios de comunicación audiovisuales y entonces él es el camarógrafo, el editor y el guionista de sus proyectos.

“Siempre invito a un músico para que le dé el diseño sonoro a mis proyectos, en este documental estuvo a cargo del músico René Gutiérrez Canseco. Este proyecto se logró gracias al apoyo de mi productor Andrei Órnelas Armendáriz y por supuesto al apoyo y trabajo del diseñador de los posters José Carlos Lozoya”

“El cine siempre tiene la responsabilidad de generar emociones, y en este documental lleva ese mensaje de que la lucha de las mujeres continúa, estamos en un proceso histórico en el que la mujer es pieza clave, siempre planifico mis proyectos en eso que la gente se vaya con un mensaje positivo y lleno de esperanza”, puntualizó.