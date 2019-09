Sarita dejó solo a José José… le avisaron cuando empeoró

Ciudad de México





El día que los médicos vieron como opción entubar al paciente, Sarita no estaba con José José. Fue José Rómulo Sosa Ortiz quien decidió aceptar el procedimiento médico.

"Él autorizó que lo entubaran, les dije que estaba bien, que si él estaba de acuerdo… estuvo bien los primeros dos días, pero estaba muy cansado”, respondió Sarita, la hija del cantante en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

Al detallar los últimos días del interprete de “El Triste”, la hija menor mencionó que fue sometido a una gastrostomía para alimentarlo, pero a las dos semanas presentó fiebre y fue trasladado al hospital.

"Le decían que tenía un poco como de neumonía. A los tres y cuatro días de estar con sus antibióticos, me llaman y me dicen, tu papá está respirando un poquito raro, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien, no vaya a ser que a lo mejor no le esté funcionando el antibiótico”.

En la entrevista también estuvo presente Yimmy Ortiz, yerno del cantante, quien afirmó: Los órganos empezaron a fallar, “eso fue hace dos días, primero fue el riñón, después los intestinos. Le pusieron bastante medicina para que no sufriera… el dolor, fue ahí donde el corazón empezó a perder fuerza”.

Sarita aseguró que está “haciendo todo lo posible para que el pueblo se pueda despedir de él (José José)… los dos (EU y México). Él es de allá y también es de acá, su corazón estuvo en dos sitios… Mi situación es tratar de ver cómo es posible hacer algo así; si sería algo público, entre nosotros y la familia cercana habrá algo privado”.