Scorsese: amuleto de la suerte de Rodrigo Prieto

CDMX.- El paso por el Premio Óscar del cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto ha ido casi de la mano de su trabajo con el director Martin Scorsese: tres de sus cuatro nominaciones a Mejor Fotografía, incluida la que recibió este martes, han sido con una película de este cineasta.

Después de fotografiar para Scorsese Silencio (nominada en 2017), El Irlandés (candidata en 2020) y más recientemente Los Asesinos de la Luna Prieto puede afirmar que ninguna se parece entre sí, algo que lo ha llevado a ejercer su oficio de manera diferente en cada ocasión.

Lo único que se mantiene, aseguró en encuentro virtual con medios el también fotógrafo de Ang Lee y Alejandro G. Iñárritu, es la intención de contar historias profundas.

"A mí lo que me encanta es esta búsqueda del ser humano, de conocer al ser humano, con todas sus oscuridades, entonces creo que esta película profundiza en eso y traté de apoyar eso con la fotografía", dijo.

"Yo estudié cine jamás pensando que si premios o nada de eso, es algo que ni cruza por tu mente, es más bien tener la oportunidad de fotografiar historias que te mueven y participar en eso en películas que no sólo me mueven a mí, sino al espectador.

Los Asesinos de la Luna disponible en Apple TV+, sigue la matanza de indios osage, quienes eran dueños de tierras ricas en petróleo en Oklahoma.

Si bien explora a personas avariciosas, el mexicano resaltó que Scorsese no quiso mostrar al pueblo originario como personas puras y libres de defectos, algo que tuvo que plasmar visualmente.

"Él (Scorsese) me dice sus ideas y yo las interpreto y yo le propongo también las mías, con eso generamos un lenguaje visual. Esta película fue un proceso muy largo de pruebas, de hablar", recordó.

Pese a la alegría por su nominación, el mexicano consideró que hubo omisiones importantes en la selección de la Academia, principalmente para la película Barbie, también fotografiada por él.

"Barbie no es sólo el éxito que ha tenido en taquilla, sino que también su trabajo creativo es alucinante. Tiene tantas otras nominaciones y todas se derivan del trabajo de la directora. No entiendo cómo no fue nominada Greta (Gerwig) o Margot Robbie o Leonardo DiCaprio.

"Gente que realmente merece una nominación, no la tuvieron y eso me pudo haber pasado a mí o a cualquiera, nunca sabes", opinó.