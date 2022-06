Se abre camino en el rap

Chihuahua, Chih.- El rapero chihuahuense Roberto Duarte, mejor conocido en el medio artístico como ZNRY, se abre camino en el género urbano, y ya cuenta con una trayectoria de 4 años que lo respalda, recientemente se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita, abriendo el concierto de la agrupación Piso 21, y actualmente promociona un sencillo denominado ‘Mejor Solo’, además de una colaboración que hizo al lado de su colega Rhomer, con la canción ‘No sé’.

La música en su ADN

El cantautor de 24 años, en entrevista para El Diario, compartió que la música es algo que desde niño corre por sus venas.

“La esencia del rap me cautivo, comencé escuchando lo que es el rap en español y en inglés, percibía mensajes mediante una canción y eso me latió mucho, de poder llevar un mensaje positivo a las personas”

“Comencé a escribir, luego llego un buen amigo que me invito a grabar en estudio, realmente me emociono mucho, y fue así que empecé mi primera canción así grabada en estudio, fue ‘Como esta vida ninguna’, fue una grata experiencia estar en el estudio de grabación”.

Un artista multifacético

ZNRY además de dedicar su tiempo a escribir canciones, también se encuentra estudiando ingeniería civil, y además pelea en amateur box, esto es gracias al apoyo de su coach y representante, el empresario y boxeador chihuahuense Marco Reyes ‘El Dorado’ quien se encuentra apoyando al talento de su tierra natal para que sean reconocidos no solo en el estado grande sino en todo el mundo.

“Estoy a punto de graduarme de mi carrera de ingeniero, y llevo tres peleas amateurs, las tres ganadas, no ha sido sencillo llevar a cabo las tres cosas, pero cuando algo te apasiona te das el tiempo, con El Dorado estoy muy agradecido, hemos hecho una buena mancuerna y mutuamente nos apoyamos”

“En cuanto a la música me ha dado la oportunidad de abrirle conciertos algunos artistas como lo son Gera Mx y Piso 21, también he tenido la oportunidad de cantar a lado de uno de los raperos que más admiro y respeto MC Davo, sin duda uno de mis sueños es tener varias colaboraciones con varios artistas, pero la meta son ‘MC Davo’, ‘Santa Fe klan’, ‘Gera mx’, ‘Snow the product, ALZADA’, entre otros más”, expresó.

Un compositor versátil

Reveló como nace su inspiración de escribir canciones.

“Nacen del mensaje que se quiere dar a conocer, por ejemplo tengo una canción que les escribí a unos amigos que fallecieron y es según el sentimiento, soy un compositor versátil, de reggaetón, rap, trato de buscar la versatilidad de las canciones próximamente estrenaré una cumbia, y me adentraré en el sierreño, hacer unas fusiones”, indicó.

Su familia lo apoya

Dijo sentirse muy contento de contar con el apoyo de su familia, quien siempre lo han impulsado hacer música.

“Mi familia es mi motivación más grande, ellos son mi respaldo, cuando supieron que me dedicaría hacer música en todo momento me apoyaron”.

Cómo nace ‘ZNRY’

“Fue por un accidente que tuve a la edad de 18 años, en una pelea recibí una patada en las costillas y me quebraron las dos costillas mismas que perforaron mi riñón, y eso me mando a estar hospitalizado y encamado tres meses, y mis compañeros en la Facultad donde estudio cuando regrese a la escuela me dijeron de ahora en adelante serás el “Sin Ri-ñon”, y con un poco de flow nace el nombre de ‘ZNRY”

Su meta

“Me gustaría ser conocido por todo el mundo y sé que así va a ser porque el que deberás cree en las cosas, hace que las cosas pasen, y eso es lo que tenemos una mente enfocada, plena y decidida a saber qué hacer, vengo con todo y Chihuahua va a escuchar mi nombre yo sé y lo siento”, puntualizó.

La música de ZNRY se encuentra en las plataformas Youtube y Spotify.

