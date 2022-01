Se abren paso en el cine actores con discapacidades

Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Alaqua Cox es tan fuerte que levanta pesas que superan su peso, pero no sólo eso la hace la indicada para entrar al mundo de los superhéroes de Marvel para interpretar a Echo, sino que ambas tienen discapacidad auditiva.

La actriz, quien también usa una prótesis de pierna, es una de las principales de la serie Hawkeye y protagonizará un spin-off centrado en su personaje, en un ejemplo de los pasos que las series y películas dan por la representatividad.

Cada vez más actores que sí tienen una discapacidad son elegidos para interpretar a personajes con estas características.

El año pasado brillaron otros actores con discapacidades auditivas: Kaylee Hottle en Godzilla vs Kong, Millicent Simmonds en Un Lugar en Silencio y en CODA: Señales del Corazón, Troy Kotsur, Daniel Durant y Marlee Matlin.

George Robinson, de Sex Education, realmente usa silla de ruedas por una lesión de médula espinal, y la película The Peanut Butter Falcon está estelarizada por Zack Gottsagen, un actor con síndrome de Down.

Hasta la entrega de 2020, 61 actores fueron nominados al Óscar por interpretar a un personaje con discapacidad y 27 ganaron, pero sólo dos tenían realmente una discapacidad, de acuerdo a ABCNews.

Para 2018, un 12 por ciento de los personajes con discapacidades fueron interpretados por actores con la misma condición en los 10 programas mejor calificados de Nielsen Research, de acuerdo con The New York Times, cuando en 2016 era sólo del 5 por ciento.

Un estudio de la Fundación Familia Ruderman mostró que 56 personajes con discapacidad fueron interpretados por actores discapacitados en 2018.

Pero si bien la cifra puede parecer alentadora, incluía a personas que luchaban contra una adicción, pues son considerados discapacitados por la ley estadounidense, y aún se nota el desequilibrio.

Entre el 20 y el 25 por ciento de la población de Estados Unidos tiene alguna discapacidad y en su mayoría no se siente suficientemente representada en las ficciones, de acuerdo con una encuesta del Centro para Académicos y Narradores del Departamento de Psicología de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

Las mujeres con discapacidad fueron quienes se notaron menos representadas: sólo el 42 por ciento dijeron que los aspectos de su identidad que más les importan están reflejados en la pantalla.

El 75 por ciento de los hombres dijeron que se ven representados y el 65 por ciento de este sector espera que aumente la cantidad de proyectos donde se incluyan personajes que los representen, mientras que el 68 por ciento de las mujeres espera que aumenten en calidad.

"La televisión y los medios de comunicación podrían hacer un trabajo mucho mejor representando la neurodivergencia, la enfermedad mental y la discapacidad sin exagerar y estereotipar la forma en que nos comportamos o funcionamos.

"También creo que si realmente quieres representar a personas de un grupo marginado, necesitas contratar a alguien de ese grupo específico. No sólo pagarle a algún actor que no se ve afectado por estas cosas para que juegue a fingir con nuestra realidad", dijo un encuestado.

Los actores tampoco se sienten representados en las historias para las que son buscados, pues creen que aún falta complejidad en los roles.

"Somos símbolos de inspiración, símbolos de superar la adversidad o símbolos de la muerte con dignidad. Nos han alimentado a la fuerza con estos como cultura.

"Pero la gente no necesariamente sabe cómo digerir las historias que desafían esas tres narrativas", dijo Gregg Mozgala, actor y director artístico con parálisis cerebral al New York Times.

DAN LA VUELTA A LOS ORÍGENES

En sus orígenes de cómics, Makkari era hombre, pero al llevarlo a la pantalla para la película Eternals, el personaje se transformó en una mujer sorda, al ser interpretado por Lauren Ridloff.

La actriz, quien también apareció en The Walking Dead, valora la adaptación del héroe, pues destaca que ayuda a que quienes tienen discapacidad auditiva confíen en que ni esos mundos les están negados.

"Siento que ver a Makkari en la pantalla es, ante todo, muy importante para la comunidad sorda. Necesitamos un superhéroe que nos represente", dijo Ridloff a Hollywood Reporter.

"Al crecer, no soñaba con convertirme en actriz porque no me veía lo suficiente en la pantalla. No pude soñar tan grande, así que ahora, con Eternals, espero que más personas puedan soñar en grande. Si puedo hacerlo, ellos pueden hacerlo".

El filme al menos ha provocado el interés de otros por entender el lenguaje de señas. Después del estreno de la película, aumentaron en un 250 por ciento las búsquedas en Google de "lengua de signos para principiantes", según Vanity Fair.