Se acerca Luis Gerardo Méndez a refugiados con ACNUR

CDMX.- De su viaje el año pasado a Tapachula, Chiapas, para conocer historias de refugiados, Luis Gerardo Méndez recuerda sobre todo las historias.

Lo mismo conoció a una familia que sólo pudo cargar dos maletas al huir de una pandilla que los amenazaba de muerte, y a una mujer venezolana que ya había intentado refugiarse en Colombia, donde fue localizada por sus agresores.

Conocer esos casos cimbró al protagonista de Club de Cuervos, quien está tan comprometido con ayudar que fue nombrado oficialmente como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados.

"Me volví una figura pública o un altavoz después de Nosotros los Nobles, pero era muy joven, tenía 30 años. En ese momento recuerdo que quería agarrar la bandera de cualquier causa por la que me buscaban o que leía y decir que yo la representaba", destacó el actor en entrevista.

"Pasando el tiempo, me di cuenta que para ser embajador de algo tienes que conocerlo a profundidad. Si no, te vuelves alguien más que opina en Twitter y eso no cambia nada. Es muy fácil opinar de cosas cuando solamente lees el encabezado de la noticia. Hay que ir a hacer el trabajo de campo, hay que ir a meterse a Tapachula, hablar con la gente, escuchar esas historias".

El nominado al Ariel comenzó a sensibilizarse sobre el tema de los refugiados a través del Proyecto Habesha, que en 2016 trajo a México a universitarios sirios para poder terminar sus estudios.

"Yo era un imbécil. Mi amigo me contaba y yo mismo le decía: '¿Por qué no ayudamos a mexicanos mejor?', que es el 'backlash' que escucho todo el tiempo ahora que hablo de ACNUR. Él fue la primera persona que me sensibilizó en el tema de la ayuda humanitaria.

"La solidaridad no tiene que ver con el color de un pasaporte, tiene que ser para todos. Cuando vas a Tapachula y ves a la gente, me cuesta mucho trabajo pensar que alguien actuaría de otra manera, que les negaría comida o albergue. Nadie elige ser un refugiado", reflexionó.

Su misión, adelantó, será derribar mitos sobre los migrantes y difundir que no son amenazas, sino personas que huyen de situaciones vulnerables que ponen en peligro sus vidas.

Durante el año, Méndez visitará Monterrey, Guadalajara, Saltillo y Aguascalientes para conocer historias "de éxito" de refugiados que lograron integrarse y rehacer sus vidas. También irá a estados fronterizos en el norte para oír a migrantes que tras atravesar México, ven imposible llegar a Estados Unidos.

Conecta con historia de Stanley

Cuando piensa en Paco Stanley, Luis Gerardo Méndez se recuerda a sí mismo en la mesa de su casa y acompañado de su familia, pues el presentador es parte de la televisión con la que creció.

Ese elemento lo conecta tanto con el conductor, que el protagonista de Tiempo Compartido siente un mayor interés por participar en la serie que se centra en el último día de la vida de Stanley, asesinado en 1999.

"Lo que me llamó mucho la atención es que vamos a contar lo que había detrás de eso. Entendería que un actor norteamericano o francés se pregunte por qué va a contar la historia de ese cómico asesinado. Para él no es significativo, y para mí es muy significativo porque yo viví ese momento.

"Es lo que me pasó con Narcos: México. Las cosas que pasaban en esa temporada que me tocó hacer son las noticias que mi papá leía en los periódicos cuando estábamos desayunando. Tener la oportunidad de contarlo desde otro lado es interesante", compartió.

En la producción de Prime Video también actuarán Diego Boneta y Belinda, donde cada actor interpretará una perspectiva distinta de gente cercana al presentador.