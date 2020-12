Se avecina despido masivo en Televisa, señalan

Ciudad de México.- Televisa se enfrenta en una crisis que la ha orillado a despedir a una gran cantidad de gente, revela el periodista Dael Quiroz.

"Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias en Noticieros Televisa, tomó la decisión de a finales de año de despedir a 20 conductores del canal Foro TV", dijo en su canal de YouTube.

Agregó:

"Estos van desde conductores titulares, conductores especiales, y algunos reporteros que les daban oportunidad de salir a cuadro. Sin embargo, el recorte más fuerte es con la gente detrás de cámaras, van a despedir a casi 100 personas, ese es el regalo de Año Nuevo que les tiene Televisa a gran parte del equipo que ha trabajo con ellos durante años".

Según Quiroz, ahorita el canal es insostenible, porque muchos gobierno de distintos estados eran los que le daban de comer a esta gente.

"Los anunciantes eran un plus, pero literalmente los gobiernos eran los que mantenían a las cadenas televisoras, pues como esto ya no sucede, o por lo menos ya no como antes, pues esta va a ser la noticia que les van a dar entre finales de esta semana principios de la otra", informó.

