Se convierte en la Madame X

Ciudad de México— Madonna anunció a través de redes sociales el nombre de su nuevo trabajo discográfico: ‘Madame X’.

Este proyecto marca el regreso de la ‘Reina del Pop’ a la escena musical, ya que, después de ‘Rebel Heart’ en 2015, no había estrenado ningún material discográfico.

Según los detalles que reveló la cantante, de 60 años, Madame X es una agente secreta que viaja por todo el mundo, cambiando de identidad, lucha por la libertad y lleva la luz a lugares oscuros.

“Ella es instructora de Cha Cha, profesora, jefa de estado, ama de llaves, ecuestre, prisionera, estudiante, madre, niña, maestra, monja, cantante de cabaret, santa y prostituta”, compartió en Instagram.

También publicó tres videos de sí misma en el personaje de Madame X.

“Lo que más me dolió fue que no estaba perdido”, canta en uno de ellos.

En un video de 90 segundos que presenta fragmentos de nueva música, la cantante lleva numerosos trajes e identidades mientras explica el concepto detrás de su próximo álbum.

La estrella del pop actuará durante el Eurovisión Song Contest 2019 en mayo.