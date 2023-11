Se corona Karol G con el Grammy a Mejor Álbum del Año

AFP / Karol G

La colombiana Karol G logró con su disco Mañana Será Bonito llevarse el Grammy a Álbum del año, el galardón más codiciado de la 24º edición de los Grammy Latinos, que este jueves se celebraron en la ciudad española de Sevilla.

En la categoría competía con Pablo Alborán, Paula Arenas, Camilo, Andrés Cepeda, Juanes, Natalia Lafourcade, Ricky Martin, Fito Páez y Carlos Vives.

"Tener el álbum del año es demasiado chimba (genial). Este álbum me cambió la vida", celebró la cantante de 32 años, muy emocionada, al recibir el gramófono.

La colombiana ganó otros dos galardones en la gala del jueves, el de Mejor Disco de música Urbana por Mañana Será Bonito y el de Mejor Interpretación Urbana por "TQG", que canta junto con su compatriota Shakira.

Esta fue la primera vez que los principales premios de la música en español y portugués, que entrega la Academia Latina de la Grabación desde 2000, se celebraron fuera de Estados Unidos.

La Persona del Año 2023, Laura Pausini, defendió su "latinidad" luego de tres décadas de carrera en español.

"Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque (...) me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana", afirmó Pausini.

Joaquina recibió el premio a Mejor Nueva Artista. Con lágrimas en los ojos, la venezolana, de 19 años, contó que siempre soñó con que llegaría este momento.

"He soñado con esto toda mi vida. A los ocho años descubrí que amaba escribir, tocar el piano y descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me aferré a eso

"Creer en ti y en lo que tú escribes y haces siempre va a merecer la pena",dijo alegrándose de no haber hecho caso a quienes trataron de desanimarla de intentar una carrera en la música.

Edgar Barrera, quien comenzó la noche como favorito con 13 nominaciones, tuvo que conformarse con tres premios: Compositor del Año, Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana, por la composición de "un X100to", la colaboración entre sus protegidos, Grupo Frontera, y la superestrella Bad Bunny.

La inusual sede de la ceremonia, Sevilla, hizo que uno de sus géneros musicales por excelencia, el flamenco, estuviese presente a lo largo de toda la noche. Desde la apertura, a cargo de Rosalía, que regresó a sus orígenes para ofrecer su versión de 'Se nos murió el amor', de Rocío Jurado, al número musical de Andrea Bocelli quien interpretó "Granada", compuesto por el mexicano Agustín Lara o al "Corazón partío" de Alejandro Sanz, que estuvo acompañado de 30 bailarines de flamenco.

Antonio Banderas, que dio el pistoletazo de salida a la premiación afirmando que "Andalucía (la región donde está Sevilla) es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de su vida y haciendo un repaso a sus artistas más ilustres, desde Federico García Lorca a Paco de Lucía o Picasso, fue galardonado más tarde con el Premio de la Presidencia por su fomento de la cultura latina.

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy

Álbum Del Año: Mañana Será Bonito de Karol G

Grabación del Año: De todas las Flores de Natalia Lafourcade

Canción del Año: "Music Sessions, Vol. 53" de Bizarrap y Shakira

Mejor Canción Pop: "Music Sessions, Vol. 53" de Bizarrap y Shakira

Mejor Interpretación Urbana: "TQG" de Karol G y Shakira

Mejor Interpretación de Reguetón: "La Receta" de Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana Mañana Será Bonito de Karol G

Mejor Canción Urbana :"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" de Santiago Alvarado, Bizarrap y Quevedo

Mejor Álbum de Rock: Sólo D' Lira de Molotov

Mejor Álbum de Pop/Rock: Vida Cotidiana de Juanes

Mejor Álbum de Música Alternativa Bolero Apocalíptico de Monsieur Periné

Mejor Álbum Cantautor: De Todas Las Flores de Natalia Lafourcade

Mejor Nuevo Artista : Joaquina

Mejor Álbum Vocal de Pop: Tu Historia de Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Flamenca: Camino de Niña Pastori

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Décimo Cuarto de Andrés Cepeda

Mejor Canción de Rap: "Coco Chanel" de Bad Bunny

Mejor Canción de Rock: "Leche de Tigre" de JDiamante Eléctrico

Mejor Canción Rock/Pop: "Ojos Marrones" de Lasso

Mejor Álbum de Música Alternativa: Bolero Apocalíptico de Monsieur Periné

Mejor Canción Alternativa: "El Lado Oscuro" de Del Corazón Dante

Mejor Álbum de Salsa: Niche Sinfónico de Grupo Niche

Mejor Álbum de Cumbia: Escalona Nunca Se Había Grabado Así de Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue: A Mi Manera de Sergio Vargas

Mejor Álbum Tropical: Vida de Omara Portuondo

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: 5:10 de Luis Fernando Borjas

Mejor Canción Tropical: "Si tu me quieres" de Fonseca & Juan Luis Guerra

Mejor Álbum Cantautor: De Todas Las Flores de Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor: "De Todas Las Flores" de Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Ranchera: Forajido EP2 de Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda: De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien de Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Tejana: Para Empezar A Amar de Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña: Colmillo De Leche de Carin León

Mejor Canción Regional Mexicana: "Un X100to de Grupo Frontera y Bad Bunny

Mejor Álbum Instrumental: Made In Miami de Camilo Valencia & Richard Bravo