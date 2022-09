Se dará Laura Bozzo una 'estiradita'

Lorena Corpus / Agencia Reforma / Pese a las críticas y memes respecto a su apariencia, la conductora peruana Laura Bozzo dijo que planea hacerse una nueva cirugía estética

Ciudad de México.— Aunque se siente "una reina de corazones", Laura Bozzo anunció que se hará una nueva cirugía en el rostro.

"Me voy a operar, me voy hacer un lifting. Me vale lo que diga la gente, no me interesa", compartió la conductora Laura Bozzo, quien ha sido criticada por su apariencia y hasta le han hecho memes.

La peruana se presentó ante un nutrido grupo de jóvenes la madrugada de este domingo en un antro gay del centro de Monterrey; ahí, hizo referencia a la popularidad que obtuvo luego de ser finalista del reality La Casa de Los Famosos, de Telemundo.

"Fue la locura. Yo salí cinco días antes de que terminara, prácticamente estuve todo el tiempo, pero el respaldo que tuve del público, sobre todo de los jóvenes, fue algo que nunca voy a olvidar", afirmó Laura Bozzo. "Eso sí fue el premio mayor que yo gané".

Cuestionada si se considera una reina sin corona por no haber obtenido el premio que dio la televisora, respondió que no le interesa ese título.

"Yo como Diana de Gales, reina de corazones. Yo soy ahorita la reina del TikTok, tengo una conexión con los jóvenes neta, porque yo me siento muy joven. Me siento regia. Me siento de 20, bueno de 25 puede ser. Mis hijas son mi mamá, y yo soy la hija de mis hijas".

La "Señorita Laura" aseguró que a su edad ya no está para andar aguantando hombres, menos si son menores que ella.

"Yo ya tuve un hombre joven a mi lado y ya no me interesan esas pend..., no. Por favor, ya estar aguantando al hombre y estar pendiente si te engaña, si no te engaña; si te roba o no te roba, y si es un desgraciado... no, mi amor. Yo prefiero un perro en mi cama", expresó con esa personalidad que la caracteriza.

"¡No, aléjate satanás! De hombres y mujeres nada, quiero estar sola", enfatizó Laura Bozzo.

Del problema legal que enfrentó tras ser acusada presuntamente por evasión fiscal, la presentadora no quiso hacer declaraciones.

"Ese tema no lo toco, está en manos de mis abogados", dijo antes de subir al entarimado del antro.