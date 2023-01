Se despide Carlos Villagrán de 'Kiko'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A unos días de cumplir 79 años, Carlos Villagrán está despidiéndose de Kiko, el famoso personaje con el que le dio la vuelta al mundo a través del programa El Chavo del Ocho.

A partir de este lunes, el actor estará en el Circo de los Hermanos Caballero, en Phoenix, Arizona, y en donde durará alrededor de un mes, con casi diez funciones diarias. Y lo que más celebró fue que se siente muy bien para despedirse de su público.

"Estoy bien de salud, me siento bien y quiero decirle adiós a mi público como se debe. Yo no quería hacerlo, pero el hijo de Don Ramón (Valdés) fue el que me convenció, yo no quería ir por la edad.

"Me habló y me dijo 'si mi papá estuviera vivo, y estuviera en silla de ruedas, lo llevaría la gente los quiere ver'. Eso me motivó muchísimo y como no sé cuanto tiempo dure, y cuándo deba rendirle cuentas al señor, mejor ahora", dijo Villagrán en conferencia de prensa virtual.

Aunque no hay fechas confirmadas para posibles funciones en México, el ex compañero de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Edgar Viviar y María Antonieta de las Nieves continuará sus funciones en Los Ángeles y Las Vegas.

Quico era el nombre original del nombre en la historia creada por Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", y se llama Kiko desde hace años por problemas de derechos con este último.

El comediante dijo que se dedicará a pasear y a estar con su esposa, en su casa de Querétaro, luego de que se retire. Y celebrará su cumpleaños número 79, el 12 de enero, dando funciones, lo cual será para él, muy significativo.

"No sé si me hayan quedado muchos pendientes, tenía pendiente un libro de anécdotas, no sé si quiero una serie o una entrevista contando mis cosas.

"Pude haber hecho el libro en la pandemia, pero no me sentí con ganas, decía 'no me sale'. Y en la Navidad (del 2021) me dio covid. Estaba en el horno, preparando una pierna de cerdo con (chile) ancho, mulato y pasilla, y voy a probarlo y digo 'aaaah, me vendieron cartón no sabe a nada'. Lo quise oler y nada, perdí el olfato, el gusto, y tuve que permanecer en cerrado y ya no quise hacer nada", platicó Villagrán.

Minutos antes de terminar la conferencia, se perdió el audio y no pudo aclarar muchas situaciones sobre su relación con los sobrevivientes de la serie de El Chavo del Ocho.

"De pronto me habla el Señor Barriga (Edgar Vivar), va de un lado a otro, está en distintos países y con La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) nos hablamos a veces, una vez coincidimos (en Perú) y nos fuimos a comer. Y con Doña Florinda (nunca) nos vemos", dijo y se fue el audio. Luego cortaron y ya no hubo más preguntas y respuestas.