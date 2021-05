Se disculpa Bashir con príncipes Guillermo y Enrique y dice que él 'amaba' a Diana

Martin Bashir se disculpó con los príncipes Guillermo y Enrique, aunque dijo que él “amaba” a su madre e insistió en que la famosa entrevista de televisión que tuvo con ella no fue dañina, publicó The New York Post.

Los comentarios de Bashir, que los hizo a Sunday Times, ocurrió después que Guillermo y Enrique arremetieron contra él y la BBC después de un reporte acerca de una tristemente célebre entrevista de 1995 que salió a la luz la semana pasada, según reportó el Sun este sábado.

“Nunca quise dañar a Diana de ninguna manera y no creo que lo hayamos hecho”, le comentó Bashir al Times.

“Todo lo hicimos de acuerdo a los términos de la entrevista como ella quería, desde cuándo quería alertar al palacio hasta cuando fue transmitida, y su contenido …. Mi familia y yo la amábamos”.

Sin embargo, Bashir negó que haya engañado a Diana para hacer la entrevista.

“Aún a principios de los años 1990, hubo historias y llamadas telefónicas que fueron grabadas en secreto. Yo no fui la fuente de nada de eso”, agregó.

Un reporte oficial de Lord Dyson que fue dado a conocer el jueves arremetió contra Bashir, de quien Dyson dijo que engañó a Diana para que le diera la entrevista usando documentos falsos, incluyendo estados de cuenta bancarios que mostraban que al staff del palacio le habían pagado para que contara historias acerca de ella.

El reporte también criticó a los jefes de la BBC, incluyendo al ex jefe Lord Hall, por intentar ocultar eso.

Los príncipes dijeron la semana pasada que la entrevista de Bahir provocó “el temor, paranoia y aislamiento de ella y eso dio lugar a su muerte”.