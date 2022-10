Se enferma Chris Martin de Coldplay; posponen gira

CDMX.- Coldplay anunció este martes que su vocalista Chris Martin tiene una infección en los pulmones que no le permitirá seguir con la gira Music of the Spheres World Tour en las siguientes tres semanas.

Mediante un comunicado, la agrupación informó que el cantante deberá seguir un tratamiento y cuidados estrictos para recuperarse lo más pronto posible.

El anuncio detalló que Chris tiene una infección fuerte, por lo que decidió darle prioridad a su recuperación, lamentando los inconvenientes con los fans debido al cambio en la programación de los conciertos.

Por otra parte, la agrupación informó que los ocho conciertos que agendados en Brasil serán reprogramados para realizarse a inicios de 2023.

"Nos vemos obligados a posponer los siguientes shows en Río de Janeiro y Sao Paulo hasta principios de 2023", anunció el comunicado.

Los boletos de los conciertos de Coldplay que fueron pospuestos podrán utilizarse para el siguiente año.

"Estamos optimistas con que Chris regresará con buena salud después de seguir las indicaciones del médico para continuar con el tour.

"A todos los fans afectados, por favor, acepten nuestras sinceras disculpas y le agradecemos por todo su amor y apoyo", concluyó el comunicado.