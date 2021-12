Se enfoca regreso de 'The Witcher' en el corazón del brujo

Reforma

Ciudad de México.- Atractivo, temerario, ágil e inteligente, Geralt de Rivia (Henry Cavill) se descubrió en la primera temporada de The Witcher como un brujo con oficio de cazador de monstruos que muta en distintas facetas para tratar de darle paz al Continente y, tras haber estabilizado el propósito de sus misiones, le llegó el momento de enfrentar su vínculo romántico impuesto por el destino, con la Princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan).

Para la segunda temporada, que se estrena este viernes en Netflix, aparecerán alrededor de 20 personajes nuevos, los cuales tendrán momentos de brillo esporádico, más la otra veintena de roles que ya se habían hecho presentes de la serie que llegó hace dos años.

"'Ciri' vive un momento crucial porque tiene un vínculo romántico establecido por el destino desde antes de que naciera, y aunque ya habían surgido debates por lo que haría con Geralt, es un hecho que entramos a la faceta en la que deben definir qué sucederá con ambos", advirtió Allan.

The Witcher, de acuerdo con las cuentas especializadas TV Guide y Business Insider, fue la tercera serie más vista en streaming del 2019 en Estados Unidos, y compartió trono en diferentes países con The Mandalorian y Stranger Things.

Lauren Schmidt, showrunner y productora (Private Practice, Parenthood y The Umbrella Academy), comentó que en la primera temporada se centraron en mostrar las razones de vida, las virtudes y tormentos del personaje central, y que con la nueva colección de capítulos ya realizada, el enfoque está centrado en su familia, en sus conexiones personales y la inevitable relación con "Ciri".

"Esta historia tiene espacio y momentos para todos, hay un poco de drama y un poco de acción, pero jamás podríamos perder de vista que es ciencia ficción y tiene una razón de ser. La primera temporada se enfocó en dar a conocer las razones de por qué Geralt es brujo y qué hay alrededor de su vida es momento de ahondar en sus vínculos personales.

"Por esto realzamos la importancia de sus conexiones con otros personajes que son nuevos, y también hay un redireccionamiento hacia distintas situaciones de personajes ya conocidos, pero eso lo tendrán que averiguar ya cuando vayan en los últimos capítulos", indicó Schmidt.

Esta producción, llena de efectos especiales, monstruos nuevos y un sinnúmero de indumentarias que han causado sensación, está basada en la serie literaria del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski, y que, por su impacto inicial, ya confirmó un spin-off: The Witcher: Blood Origin (previsto para lanzarse en 2023). También hay un filme animado, The Witcher: Nightmare of the Wolf (ya en el portal de streaming) y toda una colección de videojuegos.

"Estamos muy conscientes del impacto en los fans, y ya seas conocedor o nuevo, siempre hay un momento para engancharte con lo que verás por primera vez. Yo soy muy afecta a tener retroalimentación en redes sociales con los fans e incluso me han dado muchas observaciones sobre personajes y situaciones, para hacerlos más sólidos y creíbles.

"Este universo no está sustentado en un capítulo, sino en la serie de actos que hay alrededor del personaje central y que te los encuentras en episodios y escenas distintas", manifestó la showrunner al hablar de la franquicia.

Entre los nuevos roles que harán acto de presencia en esta temporada de The Witcher figuran Vesemir (Kim Bodnia), como el sabio y atormentado padre de Geralt, así como Nivellin (Kristofer Hivju), el hombre bestia maldito.