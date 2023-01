¿Se enfrenta Luis Miguel con la ex pareja de Paloma Cuevas?

CDMX.- Al parecer el romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha traído problemas para el cantante, sobre todo con uno de sus amigos.

Luis Miguel, de 52 años, tuvo un enfrentamiento con Enrique Ponce, quien fue pareja de Paloma Cuevas, en un restaurante madrileño, según informaron diversos medios.

El intérprete de "La Incondicional" se acercó al ex torero para saludarlo, pero él lo rechazó y le dijo "no me dirijas la palabra porque ya no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!".

El encuentro habría subido de tono, pues se reportó que ambos se dijeron otras palabras fuertes e incluso Enrique Ponce manchó a "El Sol" con vino; todo enfrente de Paloma.

"Eres una porquería compadre", agregó Ponce.

Para detener el enfrentamiento, tuvo que intervenir el guardaespaldas de Luis Miguel.

Enrique Ponce, de 51 años, estuvo casado con Paloma Cuevas de 1996 a 2021, teniendo dos hijas Paloma y Bianca.

El ex torero era un amigo muy cercano del cantante, tanto así que incluso fue padrino de su primer hijo junto a Aracely Arámbula, Miguel.

¿Cuándo comenzó el amorío de LuisMi y Paloma?

En septiembre de 2022, Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron vistos en la Costa del Sol, cerca de Marbella.

Cuatro meses depués que la pareja fue captada haciendo compras en un centro comercial de Castellana, Madrid, donde se encontraban abrazados.

Días después, se les vio nuevamente juntos, pero ahora en una cena aparentemente romántica junto a los Duques de Anjou, Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, y el ex futbolista del Real Madrid, Raúl González y su esposa Mamen Sanz.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones sobre un noviazgo.