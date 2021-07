Se entregó Marilyn Manson a la Policía

Ciudad de México.- El cantante Marilyn Manson se entregó voluntariamente a la Policía el pasado jueves por cargos de agresión originados de un concierto que dio en New Hampshire en 2019, aunque fue liberado posteriormente tras pagar una fianza, de acuerdo con People.

Manson, cuyo nombre real de Brian Warner, acudió a la división de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles tras lograr un acuerdo conjunto entre el Departamento de Policía de Gilford, New Hampshire, y su abogado, Howard King, por dos cargos de delito menor de clase A por agresión simple.

El intérprete de "Killing Strangers" obtuvo una fianza por reconocimiento personal tras su detención; Anthony Burpee, jefe de la Policía, emitió un comunicado en el que explicó que el departamento estaba satisfecho con la decisión del famoso de abordar su orden de arresto que estaba pendiente desde el 2019.

Burpee indicó que el pasado junio se había llegado a un acuerdo con la Policía de Los Ángeles y King para que Manson se entregara antes de comparecer ante un tribunal de distrito en New Hampshire el próximo agosto.

Los cargos involucran un delito menor de agresión simple de un incidente ocurrido en 2019 con una camarógrafa en el Bank of New Hampshire Pavilion en la gira de la celebridad Hell Never Dies que realizó junto a Rob Zombie, por lo que no tienen ninguna relación con las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra.

Tres participantes del concierto dijeron al medio que vieron a Manson escupir y expulsar mucosas nasales a una camarógrafa en esa ocasión.

"Estaba escupiendo por todas partes, y una de esas le dio a la camarógrafa, así que ella lo limpió y lució medio irritada", contó uno de los testigos.

"Creo que la gota que derramó el vaso es que él se tiró al suelo, se puso a 2 o 3 pies de ella y le lanzó un escupitajo de mocos gigante, no a la cámara. Ella estaba enojada y disgustada, así que se fue furiosa y él se rió".

El cargo de delito menor puede conllevar una sentencia de cárcel de hasta un año, y una multa de 2 mil dólares, según la Policía.

El defensor legal de Manson indicó en una misiva que el reclamo se llevó a cabo después de que presuntamente la camarógrafa pidiera 35 mil dólares en daños a su cámara.

"No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson que a él le gusta ser provocativo en el escenario, especialmente frente a una cámara", indicó el abogado.

"Este reclamo por delito menor se realizó después de que recibimos una demanda de un camarógrafo del lugar por más de 35 mil dólares después de que una pequeña cantidad de saliva entrara en contacto con su brazo. Después de que solicitamos pruebas de los supuestos daños, nunca recibimos respuesta".

No obstante, Burpee sostuvo que la camarógrafa demandante nunca le exigió a Manson y a su equipo legal que le pagaran dinero.

"La víctima denunció con nosotros el presunto delito el día después de haber sido agredida, lo cual es contrario a una declaración que hizo el abogado del señor Warner, con sede en Los Ángeles, sobre el hecho de que la víctima había estado buscando un pago de 30 mil dólares, y que cuando fue rechazado, procedió con presentar un informe policial", añadió el agente en un comunicado.