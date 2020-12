Se filtra vídeo íntimo de Gabriel Soto; esta es la razón por la que no debes compartirlo

Agencias

Ciudad de México.- Internet amaneció con una candente noticia: Hay video íntimo de Gabriel Soto.

Luego de que esta noticia se difundiera, cientos de internautas se dedicaron a buscar dicho clip y tuitear al respecto.

Aunque el tema se ha tomado a manera de broma, no es algo gracioso, y aquí te diremos por qué no debes compartir dicho video.

Ley Olimpia

Por si no lo sabías, en 2019 el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia, la cual sanciona a las personas que difunden imágenes íntimas de alguien más en cualquier medio.

Este acto de violencia digital será castigado con 4 hasta 6 años de cárcel y multas de hasta 84 mil pesos mexicanos.

Recordemos que hace un tiempo David Zepeda sufrió bullying digital cuando un vídeo íntimo se difundió en redes.

De acuerdo con su testimonio, esto le afectó muchísimo, además se sintió muy apenado con sus familiares.

Tengo 11 sobrinos, imagínate la pena que me da, y mis hermanas, mis padres, fue una pesadilla porque es curioso, si hubiera sido una mujer, pues se hubieran levantado, pero como soy hombre y artista, te traen de bajada, es fuerte lo que viví, los mensajes que me llegaban, fue el hecho de confiar en una mujer que me dio esta lección”, contó con Mara Patricia Castañeda.