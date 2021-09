Se inunda la casa de Thalia en NY

Nueva York.- La cantante Thalia es parte de los miles de afectados por las inundaciones que causó la tormenta tropical “Ida”, en la ciudad de Nueva York, y compartió imágenes de la afectación de su hogar en sus redes sociales.

Fue hace varias horas que la intérprete de 50 años de edad, publicó en sus historias de Instagram algunos clips que fueron retomados por los grupos de fans, en los que muestra su casa en Nueva York totalmente inundada.

Bastantes impresionada se mostró la actriz ante lo que sus ojos estaban viendo, ya que el agua había invadido el primer piso de su residencia y había subido alrededor de 10 centímetros.

Sin duda alguna, los desastres naturales no respetan sexo, edad, razas ni clases sociales, ya que la mansión que la cantante comparte con su esposo Tommy Motola y sus hijos en una zona boscosa a las afueras de “La Gran Manzana”, habría quedado visiblemente afectada.

Thalía y su familia víctima de “Ida”

Grandes daños han dejado los coletazos de la tormenta tropical “Ida” en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, estados del Nororeste de Estados que han sido declarados en estado de emergencia por el Gobierno del vecino país.

De acuerdo a los medios locales, hasta en la mañana de este jueves, los estragos de la tormenta habían dejado un saldo de, al menos, catorce muertos.

Probablemente muchos de los famosos que viven en esa parte de Estados Unidos también fueron víctimas del desastre natural, pero la estrella de telenovelas mexicanas, Thalia, quiso compartir con sus fans por el problema que estaba pasando en su casa.

Oh, dios mío, chicos… ¡Mi casa se está inundando! Miren esto, ¡Oh Dios mío!, miren allá… ¡Oh, Dios mío, mi casa!”, dice Thalía en una parte del video mientras muestra los pasillos alfombrados de su casa inundados.

Momento más tarde y más relajada, la intérprete de “Marimar” comenta que en vez de llorar desearía volar, mientras con una aplicación inserta a su imagen unas alas de libélula.

“Ay no, cariño, no, no, no, no. Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso, va a ser una noche intensa. Dios mío”, expresó en otra parte del clip la cantante.