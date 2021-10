Se lanza al espacio el Capitán Kirk

Associated Press / Shatner en el papel de James T. Kirk en 1988

Cabo Cañaveral, Florida— El Capitán Kirk de “Star Trek” se lanzará al espacio la próxima semana para ir a donde ningún otro actor de ciencia-ficción ha ido.

La compañía de viajes espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció el lunes que William Shatner despegará el 12 de octubre desde Van Horn, población del Oeste de Texas situada a 121 millas (195 kilómetros) de El Paso.

“Sí, es verdad; ¡Voy a ser un ‘hombre cohete’!”, tuiteó el actor de 90 años. “Nunca es demasiado tarde para experimentar cosas nuevas”.

Bezos, el fundador de Amazon, es un gran admirador de la serie de ciencia-ficción e incluso tuvo un cameo como un extraterrestre de alto rango en la película de 2016 “Star Trek Beyond” (“Star Trek sin límites”). Su compañía de cohetes invitó a Shatner a volar como invitado.

Shatner será la persona de mayor edad en el espacio. Se unirá a otros tres viajeros, dos de ellos clientes de pago, a bordo de una cápsula de Blue Origin. Habría sido el primer actor en el espacio si Rusia no hubiera enviado a una actriz y una directora de cine a la Estación Espacial Internacional el martes por casi dos semanas de filmación.

El viaje de Shatner, en comparación, durará sólo 10 minutos y no alcanzará más de 66 millas (106 kilómetros). La cápsula aterrizará en paracaídas en el desierto, no lejos de donde despegó.

Con vuelos cortos o largos, el turismo espacial está cobrando impulso rápidamente.

Virgin Galactic llevó a su fundador Richard Branson al borde del espacio con otros cinco en julio, seguido nueve días después por el salto espacial de Bezos. Mientras tanto, SpaceX, de Elon Musk, lanzó su primera tripulación privada el mes pasado: un empresario de Pennsylvania que compró el vuelo de tres días y se llevó a dos ganadores de un concurso y un sobreviviente de cáncer.

La nave de Virgin Galactic se lanza desde un avión y requiere dos pilotos. Las cápsulas de Blue Origin y SpaceX están completamente automatizadas, pero los pasajeros deben pasar exámenes médicos y, entre otras cosas, poder subir rápidamente varios tramos de escalones en la torre de lanzamiento para llegar a la cápsula, o salir de ella en caso de emergencia.

Este será el segundo lanzamiento de Blue Origin con tripulantes.

Bezos estuvo en el primero el 20 de julio, junto con su hermano, un holandés de 18 años y la pionera de aviación de 82 años Wally Funk —la persona más joven y la de mayor edad en ir al espacio—. Shatner romperá el umbral superior por ocho años.

“He oído hablar del espacio ya desde hace mucho tiempo. Aprovecho la oportunidad para verlo por mí mismo. Qué milagro”, dijo Shatner en un comunicado.

Shatner interpretó el papel del comandante del USS Starship Enterprise durante tres temporadas, de 1966 a 1969. También hizo del Capitán Kirk en siete películas, una de las cuales dirigió. Actualmente es el presentador y productor ejecutivo del programa de History Channel “The UnXplained” (“Lo IneXplicable”).

También volarán con Shatner un ex ingeniero de la NASA que fundó una empresa de nanosatélites y el cofundador de una empresa de software especializada en investigación clínica.

Los dos participaron en la subasta por un asiento en el primer vuelo. Ese asiento costó 28 millones de dólares; Blue Origin no divulga ningún otro precio de los boletos.

Un cuarto asiento será para el vicepresidente de misión y operaciones de vuelo de Blue Origin.

La semana pasada, más de 20 empleados y ex empleados de la compañía acusaron a la empresa con sede en Kent, Washington, de tener un entorno de trabajo tóxico y de no adherirse a protocolos de seguridad adecuados. Blue Origin dijo que no tolera el acoso o la discriminación y defendió su historial de seguridad.

La compañía de Bezos también está desafiando la adjudicación de un contrato de la NASA a SpaceX por proporcionar un módulo de aterrizaje lunar que devolverá a los astronautas a la Luna en unos pocos años. Blue Origin no tuvo éxito en su oferta para el trabajo.