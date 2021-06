Se lanza como solista

Susuky Cortez Leo

Chihuahua, Chih—El cantautor chihuahuense César Román Pérez Carrillo cuenta con una trayectoria de 25 años, quien después de ser parte de algunas agrupaciones, este 2021 decide lanzarse como solista y lo hace con el tema “Ayer pedí”, el cual estará sonando en la radio y próximamente lanzará el videoclip.

“Estoy muy contento con mi decisión, es una inquietud que traía desde hace mucho, desde niño me ha gustado cantar, por parte de mis papás en cada una de sus familias son músicos, así que traigo la música en la sangre. Además se terminó el ciclo en la agrupación en la que estaba y era hora de comenzar algo propio, no ha sido sencillo, pero tampoco imposible”, dijo César Román en entrevista para El Diario.

César ha ido abriendo camino, por lo que explico que ha sido lo más difícil para mantenerse dentro de la música: “Lo más difícil es sostenerse, estar siempre trabajando para estar en el gusto del público y sobre todo innovar para permanecer siempre vigente”, expresó.

Refirió que se encuentra emocionado y motivado por el apoyo que tiene de su público. “Agradecido porque al saber que me lancé como solista, la gente está ahí conmigo pendiente de todo lo que estoy haciendo y eso me motiva a seguir adelante”.

“Ahora con esto de la pandemia fue complicado, pero con las redes sociales pudimos estar en contacto, he realizado algunos 'en vivos' en mi página de Facebook, donde la gente ha podido estar escuchando mi música, he recibido muy buenos comentarios y eso me da mucho gusto, además estamos también sonando por Guadalajara en la radio”, contó.

Proyectos

“Estoy planeando mi próxima gira, tanto en México y Estados Unidos, algunos videoclips, seguir componiendo canciones y comenzar la grabación de mi primer disco como solista. Esto de la pandemia detuvo muchos planes que tenía, además de las presentaciones, pero ya empieza a movilizarse un poco todo, aunque seguimos cuidándonos y esperando pronto poder dar a conocer mi proyecto como solista en vivo y a todo color ya tenemos algunas fechas y eventos privados, los invito a que visiten mi red social para que sepan lo que estaré haciendo”, indicó.

ASÍ LO DIJO

“Soy afortunado de contar con el cariño y apoyo de mucha gente, tanto en México y Estados Unidos. que apoyan la música norteña, espero mi proyecto como solista sea del agrado de todos y muchas gracias por el espacio a El Diario, también un agradecimiento especial a nuestro padre celestial que no nos suelta de su mano”

César Román,

cantautor

