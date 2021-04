Se lleva H.E.R. el Oscar a Mejor Canción Original

La cantante H.E.R. se llevó el Oscar a la Mejor Canción Original por el tema de 'Fight for You', de la película 'Judas and the Black Messiah'.

La artista se impuso ante:

“Hear My Voice” de “El juicio de los 7 de Chicago”

“Husavik” de “Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga”

“lo Sì (Seen)” de “La vida por delante”

“Speak Now” de “Una noche en Miami”