Se ponen la piel de Elvis para contar su historia en biopic

Reforma

Ciudad de México.- Forastero fue Baz Luhrmann en París al involucrarse en la cultura francesa y escribir Moulin Rouge: Amor en Rojo, y también se sintió así al mezclarse con la crema y nata de las atmósferas de negocios de Nueva York para entender más de El Gran Gatsby.

Igualmente, se declara un "forastero" muy bien acogido en Memphis y Graceland cuando concibió su nueva y esperada película: Elvis.

"Soy el gran 'forastero' de mis historias. Para Moulin Rouge me fui como forastero, no era conocedor, a una ciudad que me recibió. La viví, la vibré y me dio lo que quería para escribir. Cuando hice El Gran Gatsby me interné en las atmósferas que exploró (el autor F. Scott) Fitzgerald y le dio la guía (al guion) que necesitaba.

"Por eso hago películas con tan poca frecuencia, porque las vivo, las entiendo, quiero sentirlas. Y para Elvis me fui a Memphis, quise vivir la historia, sentí el contexto, caminé, escuché y entendí que la música negra fue el lienzo ideal y la manera de iniciar su relato sobre su impacto e influencia en la música", observó Luhrmann, en videoconferencia para hablar del tráiler del filme, ya estrenado.

El protagonista de la nueva biopic del "Rey del Rock", Austin Butler, y él se encontraron en un teatro de Nueva York para ofrecer pormenores del largometraje, anunciado en 2014, cuya preproducción comenzó en 2018 y se rodó en 2020. Ya está casi listo.

Probablemente familiar por sus intervenciones en el filme Once Upon a Time in Hollywood o en las teleseries Arrow o The Shannara Chronicles, el californiano, de 30 años, se sacó la lotería al haber sido elegido por Luhrmann por delante de otros candidatos, tan populares como Harry Styles, Ansel Elgort, Miles Teller y Aaron Taylor-Johnson.

"Elvis es la imagen de fondo de todo Estados Unidos, es identidad de la sociedad, y estuve dedicado a él por tres años. Tenía 27 cuando fui elegido y ahora tengo 30. El proceso de decir 'sólo tres años' fue a conciencia y muy largo.

"Y no sólo es una responsabilidad con él, sino con su comunidad, con su familia, con toda la gente que lo ama en el mundo. Me empapé tanto, me visualicé tanto, que me sentí con su espíritu. Si era niño, si era adulto, entendí su esencia de ser humano, y sí, era súper humano", comentó Butler sobre el ídolo, célebre por éxitos como "In the Ghetto" y "Don't Be Cruel".

Con información a cuentagotas sobre curiosidades que manejará el filme, lo que dejaron entrever con la exhibición del tráiler, previo al estreno, este verano, es que no hubo restricciones de cara a las canciones elegidas para el soundtrack y las piezas de la banda sonora. Tampoco se escatimó en creatividad en torno al personaje, en torno al que presumirán vestuario, escenografía, ambientación y recursos técnicos de primer nivel.

Algunas tomas destacan mayormente los vestuarios rosados, y objetos de este color, que fueron esenciales en la vida de Elvis Presley, lo mismo que sus tormentas emocionales familiares y la híspida relación que mantuvo con su manager, Tom Parker (Tom Hanks), quien, por cierto, se contagió de Covid-19 durante el rodaje y fue la primera gran celebridad en hacerlo público, cuando se encontraba en Australia, en 2020.

"Esta es una película para verla en el cine. Hay toda una atmósfera que te lleva a ello. Muestra muchos aspectos de la vida de ese gran ídolo de la música, pero el mero propósito era humanizar a Elvis, mostrar a la persona y su viaje de un sueño a la realidad de ser una estrella de la música", resaltó Luhrmann, de 59 años.

Tanto el cineasta australiano como el actor estadounidense enfatizaron el poder creativo y artístico alrededor de esta película biográfica, al grado de que Butler se preparó durante un año con más de cinco especialistas en canto para interpretar él mismo las piezas correspondientes a la juventud de Elvis. Las de sus últimos años sí tienen la voz original.

Ícono cultural y musical entre los 50 y 70, Elvis Aaron Presley murió en 1977, a los 42 años, y así nació su leyenda.