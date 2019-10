Se preocupan fans por Pedrito Sola

Ciudad de México.- El reportero de Ventaneando lo vuelve a hacer, Pedro Sola se vuelve tendencia. Esta vez tras publicar un tuit acerca de su bajo estado de ánimo.

Pedrito Sola publicó en Twitter que hoy no se siente muy bien y que se levantó con muy poca paciencia.

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien.

— Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

Esto género una gran reacción por parte de sus seguidores, por lo que incluso se volvió tendencia en la red social.

Seguro estás viendo la mañanera... Jajaja. Saludos Pedrito amigo.

— Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) October 30, 2019

Es muy desagradable. La diferencia es que tu eres joven amiga, yo ya no.

— Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

No te preocupes Pedrito, nosotros te entendemos, todos nos hemos sentido así.

Con información de MSN Noticias