Se prepara Britney para su regreso a la música tras fin de tutela

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears quiere grabar de nuevo música tras finalizar su tutela y ha empezado a buscar clases de baile para prepararse en el que podría ser su regreso.

Hasta el momento no ha escogido a un productor y nadie está escribiendo las canciones todavía, pero ella quiere volver a hacerlo según el medio TMZ.

No tiene planes de presentarse en Las Vegas o en cualquier otro lado. Por ahora, la intérprete de "Baby One More Time" quiere tomar clases de baile, ya ha acudido a un estudio comercial de baile y le encantó.

Britney permanecerá atendiendo sus necesidades personales y su abogado Mathew Rosengart contrató a un asesor financiero para ayudarla en sus cuestiones de dinero. Y, como dijo la cantante en el juicio en junio, seguirá con terapia.

Bajo la supervisión de su padre, James Spears, Britney Spears era obligada a continuar trabajando sin descanso, publicando álbumes, haciendo giras, promocionando fragancias, y cantando en una residencia en Las Vegas.