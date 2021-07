Se presentará el Tri de Alex Lora en Parral

Hidalgo del Parral.- El próximo sábado 17 de julio en el marco de las Jornadas Villistas 2021 llegará a la Capital del Mundo el rock en español de la legendaria banda mexicana “El Tri” comandada por, Alex Lora, en una tarde noche que incluirá la música de Ruta 66 y Secta en el cierre de la Concentración Motociclista.

El Tri es una banda mexicana de rock en español original de la CDMX que ostenta 44 años en activo cuyo músico y cantante, Alejandro Lora, es el líder así como autor de la mayoría de su repertorio entre el que destacan los ritmos del rock y blues.

La fama del Tri es avalada por la venta de más de 30 millones de discos lo que le han valido cinco nominaciones para el Premio Grammy, en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español, logro que se sustenta la gran aceptación del extenso público que ha seguido su huella desde 196, cuando se llamaron Three Souls in my Mind, y luego de gravar en ingles se convirtieron en el grupo pionero del rock en español.

“Triste canción de Amor”, “Vicioso del rocanrol” son los éxitos emblemáticos de El Tri que ha llegado a Latinoamérica, Europa y Estados Unidos convirtiéndolo en todo un fenómeno social que ha llegado a todo tipo de público con su particular estilo así como a alternar con su similares de Argentina, Chile, España y Venezuela.