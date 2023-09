Sé que tengo un pie en la tumba: Linda Evangelista

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La modelo Linda Evangelista reveló que en 2018 fue diagnosticada con cáncer de mama y en 2022 se lo volvieron a detectar, por lo que siente que ya tiene un pie en la tumba pero se considera afortunada de seguir viva.

"Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy en modo celebración. Estoy muy feliz de estar viva. Todo lo que venga ahora es un bonus", dijo al dar a conocer su estado de salud.

Evangelista comentó al The Wall Street Journal que al hacerse la mamografía anual en 2018 detectaron que tenía irregularidades, por lo que decidió hacerse una mastectomía para evitar que el cáncer se propagara en otras partes del cuerpo.

"Me lo detectaron después de mi mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral. Pensando que iba a estar bien ya de por vida. Que el cáncer de mama no iba a matarme", compartió.

Durante tres años creyó que nunca más iba a pasar por eso, pero en 2022 al acudir a un estudio de rutina, el doctor se dio cuenta que el cáncer de mama le había regresado, por lo que le pidió al oncólogo que le hiciera una agujero en el pecho.

"Cava un agujero en mi pecho. No quiero que se vea bonito. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir de esto", le comentó la modelo al doctor.

Evangelista prefirió mantener privado su estado de salud para evitar hablar con la prensa sobre su vida privada.

"Lo he mantenido en silencio, no soy de esas personas que tiene que compartirlo todo. Pensé en compartirlo todo cuando hubiese pasado, no quería al Daily Mail todo el día esperando en la puerta de mi casa como hacen cada vez que pasa algo", declaró.