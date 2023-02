Se renueva DC: estos son sus próximos proyectos

Ciudad de México.- Los cineastas James Gunn y Peter Safran anunciaron este martes que reinventarán todo el universo DC y ahora se dividirá por capítulos. El primero se llamará “Dioses y Monstruos” y constará de 10 producciones, 5 filmes y 5 series, con proyectos como Superman Legacy o series sobre los personajes de Linterna Verde.

El cambio en la compañía trajo la eliminación de Mujer Maravilla 3 de Patty Jenkins, la despedida de Black Adam de Dwayne Johnson, y la sustracción de Henry Cavill como Superman, después de que el actor anunciara su regreso a las redes sociales como el Hombre de Acero meses antes.

Además agregarán películas y series paralelas que formaran parte de “DC Elsewords”. Conoce los 10 proyectos más fuertes de DC.

La secuela del filme The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson llegará a finales del 2025. Aún se desconoce de qué tratará pero ha sido una de las películas más esperadas por los fans.

James Gunn escribirá y dirigirá el filme Superman: Legacy, que será estrenada el 11 de julio de 2025. Esta película será la que abra camino hacia el nuevo universo.

The Brave and the Bold

The Brave and the Bold será un filme basado en la relación de Bruce Wayne y su hijo Damian, que acutalmente en los cómics es Robin. Se basará en los escritos de Grant Morrison y Tom King. No cuenta con fecha de estreno.