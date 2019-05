Se reunirá Robledo con Urzúa 'de inmediato'

Ciudad de México.- Tras anunciar que se reunirá de inmediato con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el director nuevo director del del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que el Gobierno federal va por una gran reforma de la seguridad social.

En un mensaje en la Secretaría de Gobernación, aseveró que hay mucho trabajo por hacer, pero también ruta y rumbo.

"Es un enorme honor el día de hoy sumarme a esta espléndida encomienda que me ha encargado el señor Presidente de la República, la altísima responsabilidad", expresó.

"Y sobre todo la enorme oportunidad de ir hacia la gran reforma de la seguridad social de México, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Sin tocar el tema de las finanzas del Instituto, Robledo envió un mensaje a los derechohabientes: "No podemos fallarles".

Acompañado de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, citó el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como objetivo para 2024 que todos los habitantes puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos.

Robledo fue designado esta mañana nuevo director del IMSS en sustitución de Germán Martínez, quien renunció por la "injerencia perniciosa" de Hacienda.

"Al senador Germán Martínez mi enorme reconocimiento al esfuerzo que realizó estos meses, como ya se lo expresé, se puede cambiar de asta, pero uno nunca cambia de bandera", indicó.

Luego de reunirse en Palacio Nacional con el Presidente y el Gabinete de Bienestar, afirmó que hay una "enorme emoción social" de todos quienes integran ese equipo.

"Hay ahí compañeros de hace muchos años, gente que está haciendo un enorme esfuerzo. Todos en la misma dirección", aseguró.

"A las médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, personal administrativo y demás personal que día a día atiende a más de un millón de personas, mi enorme reconocimiento a su trabajo".

El director del IMSS, quien agradeció las muestras de apoyo de distintos actores y sectores, subrayó la necesidad de recuperar el sentido original de las instituciones.

"El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social; ese gran legado que nos dejaron los constituyentes en 1917 no ha sido posible que lo destruyan del todo", abundó.

"Hoy la desigualdad social que vivimos, el desmantelamiento del Estado no es un problema de diseño institucional, no es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más, no es un problema de diseño institucional, ese problema lo ocasionó la política, y por eso la política lo puede solucionar".

En su oportunidad, Sánchez Cordero sostuvo que la designación de Robledo transmite un reconocimiento al equipo de la Segob y a su capacidad para enfrentar los retos del día a día.

También es una distinción, dijo, a la trayectoria del chiapaneco y a los logros que ha tenido en sus diferentes responsabilidades.

"Me congratulo por esta distinción a Zoé Robledo, los que lo conocemos lo reconocemos y le reconocemos su enorme capacidad de negociación, su profesionalismo y su enorme sensibilidad para entender y resolver los problemas que aquejan a nuestro País", expresó.

"Muchas gracias queridísimo Zoé por tu entrega y por tu compromiso en esta Secretaría, todos nosotros somos un solo equipo, somos el equipo del Gobierno federal, somos el equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, En horabuena, mucha suerte, te extrañaremos".