¿Se separan Shakira y Piqué?

CDMX.- La cantante Shakira y Gerard Piqué se volvieron tendencia este miércoles, pues medios europeos rumoran que la pareja está atravesando una crisis en su relación, incluso aseguran que el jugador del Barcelona está viviendo en su departamento de soltero.

En el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, aseguraron que la separación se debe a una presunta infidelidad por parte de Piqué.

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia", expresaron.

Mientras tanto, en redes sociales se ha especulado que la canción nueva de Shakira con Rauw Alejandro, "Te Felicito", está llena de indirectas contra su pareja.

"Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos", reza un fragmento de la canción.

La colombiana y el español mantienen una relación sentimental desde hace más de una década y son padres de Milan de 9 años y Sasha de 7.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto.