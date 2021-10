Se une actor mexicano al equipo de 'S.W.A.T.'

Cortesía / Agencia Reforma / El actor mexicano David Arauza (izquierda) se integró al elenco de la serie de acción 'S.W.A.T.', en algunos episodios de su quinta temporada, liderada por Shemar Moore (centro)

Ciudad de México.— Tras superar una serie de rigurosas pruebas y demostrar sus habilidades para enfrentar situaciones de riesgo, David Arauza se integró al equipo S.W.A.T., que lidera el actor estadounidense Shemar Moore.

El regio, quien ha participado en películas como Hecho en China, El Pacto; el corto Vivo, Ergo tu Moris y la serie Morir en Martes, fue seleccionado para formar parte del elenco de los dos primeros capítulos de la quinta temporada del drama criminal de CBS.

"Me dieron un personaje que se llama Chief Barrera y es el jefe de policía de un pueblo (ficticio en México) que está dominado por un empresario irlandés, que es un maleante, lo interpreta Timothy V. Murphy", indicó Arauza.

Los dos capítulos en los que participó, dijo, se estrenaron el 1 de octubre en EU y hasta el momento se desconoce cuándo serán vistos en México.

Indicó que la oportunidad de estar en el elenco de la serie llegó porque en 2019 firmó con la agencia de representaciones PAR Management.

"De repente me dan la noticia a principios de julio (del año pasado) de un proyecto y que se trata nada menos que de S.W.A.T.", señaló, "me emociona mucho porque es el primero en el que me quedo desde que estoy en la agencia".

El rodaje se realizó en Tepotzotlán, Morelos, en julio de 2020 con todas las restricciones sanitarias por la pandemia y no se le permitió hablar del proyecto hasta ahora que se estrenó el show.

"Fue una experiencia muy padre. Tenía ganas de estar en producciones americanas porque tienen otro estilo de trabajo y de arte.

"Me emocionaba mucho haber estado en la serie porque quien dirige estos episodios es Billy Gierhart (Agents of S.H.I.E.L.D. y The Walking Dead), un director con mucha experiencia en todo lo que es acción. Del elenco base de S.W.A.T. sólo vino el protagonista, Shemar Moore", agregó.

David señaló que casi todas sus escenas son con Shemar, cuyo personaje en la trama llega a México en busca de tranquilidad y paz luego de haber abandonado a su equipo en la cuarta temporada, pero su experiencia en este lugar lo hará reflexionar en volver con sus compañeros.