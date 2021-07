Se une Michaela Coel al cast de 'Black Panther'

Reforma

Ciudad de México.- La actriz Michaela Coel se integra al elenco de la secuela de Black Panther, Wakanda para siempre.

De acuerdo a Variety, el mes pasado Coel se alió con el director Ryan Coogler para comenzar con la producción en los Estudios Pinewood en Atlanta, sin embargo, aún no hay más detalles de los personajes que integrarán la próxima película del universo Marvel.

Michaela es conocida por su actuación, dirección y producción en la serie con HBO Max, I May Destroy You, la cual recibió cuatro nominaciones al Emmy y aborda el drama de una escritora que intenta superar el trauma de una violación en Londres.

También ha participado en las series de Netflix Black Mirror y Chewing Gum, así como en las películas Been So Long: Y todo cambió y Star Wars: The Last Jedi.

"Todos están muy emocionados de traer el mundo de Wakanda de regreso al público y de regreso a los fanáticos. Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad", dijo a Variety, Kevin Feige, director de Marvel Studios, refiriéndose al actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020.

Además del elenco adicional, las estrellas Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba y Angela Bassett podrían regresar a sus papeles de la primera película.

Se espera que Black Panther: Wakanda Forever se estrene el 8 de julio del 2022.