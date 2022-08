Se unen Danna Paola y Alex Hoyer para los Kids Choice Awards

CDMX.- El canal de televisión infantil Nickelodeon ya prepara, como cada año, su premiación a lo más destacado del 2022 en los rubros de programas, canciones, contenido... y para su ceremonia, contará con una tercia de talentos como presentadores.

Danna Paola y su novio, el cantante Álex Hoyer, acompañados del actor Luis de la Rosa, serán los encargados de la conducción de los Kids Choice Awards México (KCA), premiación que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, el martes 30 de agosto.

"Sabemos separar el trabajo, pero la idea es divertirnos. Es una gran oportunidad trabajar con mi novio y con Luis, vamos a ser un gran equipo y nos la vamos a pasar muy bien, tenemos muy buena onda y la química, va a ser brutal", compartió Danna, en entrevista exclusiva.

La pareja, que desde abril reveló su romance, está nominada en la categoría de Mejor Ship del Año.

"Cuando nos llegó la propuesta de estar juntos como hosts nos ilusionó mucho, fue muy lindo. Creo que va a ser una experiencia increíble porque será la primera vez que trabajamos juntos y creo que es un gran lugar para tener ese debut", agregó Hoyer.

La intérprete de "Mala Fama" también compite en la categoría Artista Latino, junto con Camilo, Sebastián Yatra y Karol Sevilla.

"No quiero decir que le tocó un poco de mal tercio, pero incluir Luis va a ser muy divertido. Nos vamos a apoyar, si a alguien se le olvida algo o nos equivocamos alguien saldrá a flote, el trabajo en equipo será súper importante", agregó la también actriz, de 27 años.

Luis de la Rosa (Luis Miguel, La Serie y Nick Snack) compite por el premio a Celebrity Crush, categoría a la que aspiran las celebridades de internet Fede Vigevani, Eloisa Os y Domelipa.

"Estoy muy ansioso, es un lugar muy especial para mí, porque he trabajado con ellos (Nickelodeon) y me abrieron muchas puertas. Es un escenario al que le tengo un cariño muy especial", añadió De la Rosa.

Por primera vez, la premiación favorita de los niños incluye las categorías de Mejor Artista Argentino y Chileno.

En las ternas se encuentran la actriz argentina Lali Esposito, y los cantantes Paulo Londra, María Becerra y Rusher King; así como las celebridades chilenas Germán Garmendia, Max Valenzuela, Ignacia Antonia y Ferv.

Los KCA agregaron la terna Activista Fav, en reconocimiento a los creadores de contenido que están comprometidos con causas sociales, como Sol Carlos, Jessica Fernández, Rebeca Schürenkämper y PauTips.

La votación a las 22 categorías está abierta en la página oficial de los Kids Choice Awards México y también serán tomadas en cuenta las publicaciones en Instagram y Twitter usando los hashtags del nominado y el de KCAMéxico.

Los premios se podrán ver a través de Nickelodeon Latinoamérica, YouTube, Pluto TV y, por primera vez, en Paramount +, a las 20:00 horas.

ACTOR FAVORITO

Emilio Osorio

Sebastián Silva

Kevsho

Ralf

ACTRIZ FAVORITA

Macarena García

Isi Vives

Estefi Merelles

Evaluna

CANCIÓN VIRAL

"Tacones Rojos", de Sebastián Yatra

"Fuera del Mercado", de Danny Ocean

"Llamada Perdida", de Morat

"Plan A", de Paulo Londra

HIT DEL AÑO INTERNACIONAL

"As It Was", de Harry Styles

"My Universe", de Coldplay y BTS

"Traitor", de Olivia Rodrigo

"Complete Mess", de 5 Seconds Of Summer

GRUPO K-POP FAVORITO

Blackpink

BTS

EXO

TXT

ARTISTA LATINO

Camilo

Sebastián Yatra

Karol Sevilla

Danna Paola

ARTISTA GLOBAL FAVORITO

BTS

Camila Cabello

Harry Styles

Olivia Rodrigo

SHOW FAVORITO

Bob Esponja

Club 57

Polinesios Revolution

Escandalosos

NICK SHOW

Bob Esponja

Club 57

The Loud House

Danger Force