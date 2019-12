Se va victoriosa de la Voz Kids

Ciudad Juárez.- Un programa con las emociones a flor de piel fue lo que se vivió el pasado domingo en la semifinal de Voz Kids 2019; en la que lamentablemente fue eliminada la chihuahuense Enya Meraz.

Emisión en la que tuvo que enfrentarse a Alison Rivera, Max Cervantes, Mario Girón, Ángela Ramírez y Moisés Habib, quienes también mostraron ser fuertes contrincantes y tuvieron gran presencia arriba del escenario.

“Estoy muy feliz de llegar hasta aquí, me hubiera gustado avanzar mucho más lejos. Pero me imagino que los jueces estaban muy presionados por elegir solamente dos de seis, pero estoy muy feliz porque no cualquiera llega hasta ahí”, menciona Enya Meraz, en entrevista para El Diario.

La cantante chihuahuense se retiró como triunfadora, después de demostrar su talento vocal y musical con la interpretación de ‘Million Reasons’ acompañada de un piano; tema de lady Gaga que fue seleccionado por su coach Carlos Rivera.

“Se que esto más que una experiencia más que una oportunidad. Es una de muchas que me tocará vivir, y que no cambiaría por nada porque aprendí mucho. En la música yo tengo desde los tres años, y a eso me pienso dedicar toda la vida más otra carrera”, menciona Enya Meraz.