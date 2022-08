Se vende autobiografía de Anne Heche en línea, ¡por 750 dólares!

Archivo / Agencia Reforma / Tras el fallecimiento de la actriz Anne Heche, su autobiografía, que escribió en 2001, se empezó a vender en línea hasta en 750 dólares

Ciudad de México.— A raíz de su fallecimiento hace unos días, como consecuencia de un accidente automovilístico, el interés público por la vida de Anne Heche se ha potencializado en redes sociales.

La autobiografía de la actriz, "Call Me Crazy", publicada en septiembre de 2001, ahora es uno de los artículos más buscados en portales como Amazon y es considerado un artículo de colección.

De acuerdo con el New York Post, el libro puede ser encontrado actualmente en tiendas en línea por la cantidad de 749 dólares; inició a revenderse en estos días por 200 dólares, hasta aumentar exponencialmente. Se asegura que cuando se editó hace más de 20 años, su precio original fue de 15 dólares.

En la autobiografía, editada y lanzada al mercado por Scribner, de Simon & Schuster, Anne Heche detalla su polémica y mediática relación con la conductora Ellen DeGeneres, así como su ascenso en Hollywood, la muerte de su padre a causa del SIDA, el abuso que sufrió de joven y cómo logró superar su difícil infancia.

"No estoy loca", dijo Anne Heche durante la promoción del libro, en 2001, al programa 20/20. "Pero es una vida loca. Me crié en una familia loca y me tomó 31 años sacarme la locura".

La actriz, famosa por sus papeles en películas como Escándalo en la Casa Blanca y Volcano, murió el pasado 12 de agosto a los 53 años después de estar en coma debido a un terrible accidente automovilístico, ocurrido el 5 de agosto.