Se volvió sofocante: Rupert Grint sobre 'Harry Potter'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Rupert Grint, conocido por el papel de Ron en las películas de Harry Potter, relató su experiencia de participar en esta franquicia cuando era un niño.

El también actor de Servant aseguró que si hubiera realizado más filmes de Harry Potter pondría en riesgo su vida, pues ya era muy pesado y sofocante para él.

"Estaba tan concentrado en grabar las películas todo y luego promovíamos éstas el resto del tiempo. Se volvió sofocante", dijo al medio New York Post.

"Quería un respiro, reflexionar sobre todo. Fue una experiencia extracorpórea por un tiempo, pero creo que terminamos en el momento adecuado. Si hubieramos continuado, podría haber ido cuesta abajo", comentó.

Incluso Rupert Grint comenta que ya le costaba trabajo distinguir su vida real con su personaje, pues se referían a él como Ron todo el tiempo, lo que le causaba ansiedad.

"No me gustaba ser visto, me sentía eclipsado, en las películas, nos fusionamos, entre mi personaje y yo. Al final, me estaba interpretando a mí mismo. Sentía todo borroso, entre mi guion y mi vida personal", agregó.

El actor llegará esta semana a la pantalla grande con el filme Llaman A La Puerta del director M. Night Shyamalan.