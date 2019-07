Secuela de Jumanji llevará el juego a mundos desconocidos

Ciudad de México.- La nueva versión del clásico Jumanji lanzó el primer avance en el que muestra la siguiente aventura que tendrán sus personajes, con este videojuego de acción, cuya trama original se estrenó en 1995 protagonizada por el fallecido actor Robin Williams.

Esta cinta llegará a la pantalla grande en diciembre próximo, luego del éxito que tuvo Jumanji: Welcome to the jungle en 2017, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

En esta ocasión, la cinta titulada Jumanji: The next level mostrará a los actores: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart, quienes regresarán a esta franquicia, en la que también actuarán estrellas como Nick Jonas, Morgan Turner, entre otros.

Danny DeVito, Awkwafina y Danny Glover, también forman parte de esta historia dirigida por Jake Kasdan, quien además es el encargado del guion junto a Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, según la citada fuente.

Con la leyenda “Todo lo que sabes sobre Jumanji está a punto de cambiar”, el avance de dos minutos 57 segundos, muestra a los personajes de De Vito y Danny Glover, quienes participan en este videojuego, que en la primera versión era un juego de mesa y que se ha convertido en un clásico del cine.

El sitio oficial de la película informó que los personajes han vuelto; sin embargo, la manera de jugar ha cambiado, pues cuando regresan descubrirán situaciones que no esperaban.





"Los jugadores tendrán que enfrentarse a partes desconocidas e inexploradas, desde áridos desiertos, hasta las montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo”, se indicó.





Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff, son otros actores que participarán en esta trama, basada en el libro Jumanji, de Chris Van Allsburg, señaló el portal de la franquicia.