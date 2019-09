Selena Gomez produce serie sobre problemas de migrantes

Estados Unidos.- La actriz y cantante Selena Gomez produce Living Undocumented, una serie documental que seguirá a ocho familias y los problemas que afrontan en su día a día al vivir de forma ilegal en Estados Unidos.

La intérprete de éxitos como Good for you y Come & get it estrenará esta producción en octubre próximo a través de una plataforma de "streaming". La dirección corrió a cargo de Aaron Saidman y Anna Chai.

Estoy muy honrada de ser parte de la serie documental de Netflix, Living Undocumented. El tema de inmigración es más complejo que una administración, una ley o la historia que escuchas en las noticias. Estas son personas reales en su comunidad, sus vecinos, sus amigos, todos son parte del país que llamamos hogar. No puedo esperar a que vean esto y espero que impacte como me impactó a mí. Disponible en todo el mundo el 2 de octubre”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a un breve avance del documental.

Las historias de estas familias describen la lucha de muchas personas en su búsqueda por el sueño americano, y en propias palabras de los inmigrantes se narran las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan.

De acuerdo a Variety, Selena, de 27 años, explicó que decidió producir esta serie porque en los últimos años, la palabra ‘inmigrante’ se ha convertido en una palabra negativa.