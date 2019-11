Selena Gomez ya no es la peor pesadilla de Hailey Bieber

Ciudad de México.- Ante tanta atención mediática al ser la novia y después la esposa de un ídolo adolescente como Justin Bieber, Hailey Bieber probablemente tiene todos sus miedos bajo control. A pesar de ello, la modelo mostró su peor terror en sus historias de Instagram.

El pasado miércoles por la tarde la modelo de 22 años usó una imagen del canal CBS para explicar que su peor pesadilla es en realidad parte del reino animal. Con una noticia del 2 de octubre pero con el alarmante titular de las noticias: “Peces con cabeza de serpiente que pueden caminar y sobrevivir en tierra han sido encontrados. Deberían ser asesinados in situ”, Bieber compartió la fotografía.

El animal, que en efecto parece pez y serpiente, es mostrado con todos sus pequeños dientes y bajo la descripción de: “¡Invasión de cabeza de serpiente!”.

“Si pudiera describir perfectamente mi peor pesadilla, ESTO sería como lo haría”, escribió la modelo en su red social.

La noticia fue difundida primero por el Departamento de Recursos Naturales (DNR por sus siglas en inglés) del estado de Georgia. Este animal en realidad puede sobrevivir fuera del agua. Estos peces son originarios de Asia.

Los cabeza de serpiente en realidad son invasores que pueden respirar aire, pueden llegar a medir hasta 91 cm y son de color marrón. Se han encontrado en 14 otros estados.

El DNR dio cinco recomendaciones a los pescadores que se encuentren con el animal:

Las autoridades también advirtieron que sin sus depredadores naturales, esta especie puede multiplicarse rápidamente e invadir la comunidad en la que se asienta. Sin embargo no representan ningún daño directo para los humanos, sino para las especies con las que compiten por comida.

Perdiendo miedo

Otra de las situaciones a las que Hailey Baldwin ya no debería tener miedo, es acerca de una disputa contra la más popular de las ex de su esposo, Selena Gomez.

La semana pasada Gomez lanzó dos canciones: “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”. En ellas habla de su relación con el cantante, la primera llegó a tocar el tema de como el canadiense la reemplazó en dos meses, mientras que la segunda habla acerca del hombre que la engañó y la hirió tanto que tomó “algunos años” para superarlo.

Tras el primer lanzamiento, Bieber publicó una historia en Instagram en la que estaba escuchando la canción “I’ll Kill You” (Te voy a matar) de Summer Walker, a lo que muchos apuntaron se trataba de una violenta respuesta hacia la también actriz. Sin embargo, la misma Hailey Bieber respondió a las especulaciones: “por favor paren con esta tontería… no hay ‘respuesta’. Esto es completamente mentira”.





Hailey Bieber no se ha cansado de presumir las primeras fotos con su marido, el cantante Justin Bieber (Foto: Instagram @Haileybieber)

Además, durante una transmisión en vivo, Selena Gomez agregó que ella no será parte de las mujeres que hablen mal de otras mujeres.

“Estoy muy agradecida por la respuesta a la canción, sin embargo, nunca apoyaré a mujeres que derriben a otras mujeres, así que sean amables con todos. No me gusta ver a gente que sea irrespetuosa o grosera con otra gente, así que por favor no lo hagan”, explicó durante su transmisión.

Con información de Infobae