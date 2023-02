Sentencian a 5 años de cárcel a Pablo Lyle

Associated Press / El actor Pablo Lyle

Ciudad Juárez.- El actor Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años en una prisión estatal y ocho años de libertad condicional por el cargo de homicidio involuntario del cual fue encontrado culpable en octubre pasado.

El veredicto, fue dado a conocer por la jueza Marisa Tinkler Mendez en el condado de Miami-Dade y responde a un incidente vehicular ocurrido en 2019 en esa ciudad.

"He considerado todos los elementos, cientos de páginas de documentos, he escuchado grabaciones, he revisado toda la evidencia presentada, he considerado todo, todo lo que se ha dicho en la corte.

"No creo que esto cubra todas las circunstancias que tiene la corte en sí, este es un lamentable ejemplo que ha llegado lejos y creo que el señor Lyle tuvo una segunda oportunidad y no la aprovechó", aseveró la jueza.

Lyle, de 36 años, también tendrá que presentar 100 horas de servicio comunitario, así como tomar clases de resolución de conflictos y manejo de la ira.

No obstante, la jueza Marisa Tinkler le dio 30 días para presentar una apelación dela sentencia.

Previo a la lectura de la sentencia emitieron algunos mensajes de parte de la hermana, el cuñado y la esposa de Pablo Lyle, así como de él mismo, quien se dirigió por primera vez a la familia del occiso.

"Todos los días le pido a Dios porque sé que este día estaba por llegar y oró porque este día les traiga a ustedes paz y sin importar lo que pase hoy, puedan salir de esta corte con paz en su corazón.

"Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo, me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto", dijo.

El histrión de 36 años hizo varias pausas mientras se dirigía a la viuda e hijo del fallecido que se encontraban a metros de él.

"Yo nunca quise que esto sucediera, nunca en los sueños más alocados me imaginé que sucediera esto; que se perdiera una vida y que muchas otras fueran afectadas drásticamente, en unos segundos con un solo golpe.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo pasado, hablar con ustedes para decirles que lo lamento muchìsimo desde el fondo de mi corazón. Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida", pronunció.

Finalmente Lyle, quien lució con el característico traje naranja y esposado, se llevó las manos al rostro para limpiar sus lágrimas.

"Quiero que sepan que yo no tenía nada en contra del señor Hernández, puedo decir que aprendí una lección muy importante y enorme, y estoy seguro que muchos más la aprenderán, sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y sé que no hay nada que pueda hacer para traerlo de regreso.

"Les prometo que oraré por él y por ustedes. Dios los bendiga", finalizó.

Los abogados también tuvieron una participación en cuyos alegatos pidieron una pena considerable, sugerida de un año y un día.

"Él no actuó como un criminal, un padre tratando de defender a su familia, instinto y no intención. Este fue un acto de adrenalina, sin premeditación.

"Instamos a que la sentencia sea de un año y un día, fueron tres segundos en los que cambió su vida", pidió la defensa de Lyle.

La condena tuvo lugar casi cuatro años después de que el actor fuera acusado de homicidio por la muerte de un hombre al que golpeó en un incidente automovilístico.

Hace dos meses la magistrada rechazó un pedido de Lyle para un nuevo juicio y ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en octubre por un jurado.

Tras un juicio de poco más de una semana, el actor de telenovelas fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años con el que tuvo un altercado en las cercanías del aeropuerto de Miami.

El actor le dio un puñetazo a Hernández, quien falleció cuatro días después en un hospital por una lesión cerebral. El incidente quedó grabado en cámaras de seguridad.