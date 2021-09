Ser 'polkero' es su pasión

Cortesía

El escenario del Teatro de los Héroes recibió la presencia de más de 100 bailarines que participaron en el 9º Concurso Nacional de Polka "Maestra Rita Cobos Lugo", las competencias se realizaron el pasado domingo 29 de agosto, donde los participantes niños desde los 5 años hasta adultos de 39 años, ejecutaron sus mejores coreografías, el evento recibió a grupos y parejas de baile, tanto de la ciudad de Chihuahua, así como concursantes desde Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Parral, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Camargo, Delicias y El Paso, Texas.

El concurso tuvo cinco categorías: Infantil Menor (hasta los 10 años), Infantil Mayor (hasta los 15 años), Juvenil (hasta los 18 años), Adulto (hasta los 30) y Adultos Diamante( de 30 años en adelante).

El jurado, quien tuvo la difícil tarea de elegir a los ganadores, estuvo conformado por el presidente del Jurado Rolando Pérez Corral, de la Ciudad de Escobedo, Nuevo León; el maestro Ernesto Villa de Santa Isabel, Chihuahua; la maestra Fortunata Olivas de Nonoava, así como Betty Esquivel e Igmar González de Chihuahua.

La organización del evento estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, el CBTIS 122 y el Ballet Folklórico Rarajipame.

El grupo músical Desafío Norteño amenizó con su música, durante todo el evento y estuvieron dirigidos por el maestro Samuel Lira Jurado.

La dirección del concurso y de logística estuvo a cargo de Víctor Barriga Gallegos y Ariel Olmedo Soto.

Litzy y Bryan, ganadores

en la categoría adulto

Entre los ganadores se encuentran la pareja de bailarines chihuahuenses Litzy Juliana Bencomo Araujo y Bryan Alberto Maldonado Lugo, quienes al subir al escenario dieron muestra de sus mejores pasos y de su gran talento, gracias a esto obtuvieron el primer lugar en la categoría adulto, con el baile Estilo Chihuahua y además ganaron el segundo lugar en la categoría Campeón de Campeones.

“Fue una competencia muy reñida, pues competimos contra los mejores polkeros, pero eso no nos detuvo jamás, a pesar de que tuvimos únicamente tres ensayos, y lo dejamos todo en el escenario”, expresó el bailarín Bryan Maldonado en entrevista para El Diario.

Polkero de corazón

Para Bryan, el amor y la vocación por la danza folklórica, son los motores que lo impulsan a compartir, el también diseñador y docente chihuahuense de 24 años de edad cuenta con 12 años de trayectoria en el mundo de la danza, refirió que su gusto y pasión por la danza folklórica, inició desde pequeño.

¿Qué le deja este triunfo?

“Aprendizaje, experiencia, pero sobre todo gratitud por las personas que nos apoyan para seguir creciendo sin esas personas que nos apoyaron no podríamos haber logrado esos resultados, tuvimos dos horas de sueño una noche anterior y yo traía un problema en los pies específicamente en los talones, pero no me rendí y me puse de todo medicamento y pude competir, cuando uno quiere lograr algo, todo depende de nuestra actitud y los resultados lo dicen, estoy muy feliz”, contó.

La danza folklórica,

su estilo de vida

Maldonado Lugo es Ingeniero en Diseños y Automatización Agrícola en la UACJ Cuauhtémoc, refirió que siempre es importante estar preparado y tener el respaldo, pero su perseverancia y disciplina, lo han llevado a forjar una carrera como bailarín profesional, también es docente y diseñador de vestuario folklórico, para enaltecer la imagen e identidad del folklore mexicano y reafirmar la belleza de la indumentaria típica mexicana.

Proyectos

“Tengo bastante trabajo, tengo que realizar aproximadamente 30 vestidos por hacer entre folklóricos y de quince años, además en lo que al folklore respecta, participaré en el concurso de baile en Puerto Vallarta en octubre, así como en el Festival Nacional Serenata en Jalisco y también tengo el Festival de Aniversario de mi grupo de baile de la Academia Municipal de Artes, así que feliz de poder realizar lo que más me apasiona”, indicó.

(Susuky Cortez Leo)

ASÍ LO DIJO

“A pesar de las adversidades que se presenten en tus sueños, buscar siempre el medio para librarlos y llegar a tu meta. A toda la gente les pido que apoyen la cultura en Chihuahua y sobre todo la polka que es nuestro baile norteño en el folklore, que apoyen a los niños y nuevas generaciones en lo que ellos aman hacer, consuman más cultura mexicana y chihuahuense. La polka, la cultura tarahumara y menonita. La cultura nos da identidad como sociedad, no la perdamos y sigamos fomentándola”

Bryan Maldonado,

bailarín, diseñador y docente