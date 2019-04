Será Cannes más incluyente

Ciudad de México.- La edición 2019 del Festival Internacional de Cine de Cannes contará con una mayor participación femenina, informó el portal Variety.

Cuatro cintas dirigidas por mujeres son parte de la competencia oficial: Atlantique, de Mati Diop; Little Joe, de Jessica Hausner; Sibyl, de Justine Triet y Portrait of a Lady on Fire, de Céline Sciamma.

Además, 13 de las 47 películas que forman parte de la selección oficial de esta edición, fueron dirigidas por mujeres, lo que representa el 28 por ciento.

Aunque el número parece bajo, representa la mejor cifra para las mujeres desde 2011, pues en ese año tuvieron el 21 por ciento de participación, mientras que en 2018, sólo tuvieron un 14 por ciento.

Las cifras de participación femenina son bajas a comparación de otros festivales, pues 46 por ciento de las películas que se presentaron en Sundance fueron dirigidas por mujeres, mientras que en Berlín, las directoras tuvieron un 40 por ciento de participación.

En las 71 ediciones pasadas del evento, sólo 82 cintas dirigidas por mujeres han competido por la Palma de Oro, mientras que mil 600 hombres han competido por el galardón.

El compromiso de hacer de Cannes un festival más incluyente comenzó el año pasado, cuando Thierry Fremaux, presidente del evento, firmó un compromiso para garantizar equidad tanto en las películas presentadas, como en el comité de selección. Actrices como Ava DuVernay, Cate Blanchett y Kristen Stewart fueron testigos.

La edición 72 del Festival de Cannes se realizará del 14 al 25 de mayo, y cintas como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar; The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch y Sorry We Missed You, de Ken Loach, también forman parte de la competición oficial por la Palma de Oro, premio que será entregado por Alejandro G. Iñárritu, quien preside el jurado.